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群益證舉辦品牌日活動 攜手投信壽險夥伴打造品牌領導地位

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）日前在台北大巨蛋成功舉辦「群益品牌日」，以「堅持運動的意志帶來健康、資產管理的紀律帶來財富」為主題，展現在資產管理領域的不懈努力及雄心。

此次活動象徵著群益金鼎證券對品牌領導地位的追求，並匯集來自各大投信以及壽險的合作夥伴，包括群益投信、統一投信、富邦投信、中國信託投信、三商美邦人壽等，管理規模占據市場一定份額 ，顯示群益夥伴們在業界中的卓越影響力。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「群益一直以來堅持極簡、極速、極聰明的投資理念，力求為每一位客戶提供最佳的資產管理方案。品牌日活動不僅是對我們過去成績的肯定，更是我們未來不斷進步、創造新高的起點。」

活動當日現場氣氛熱烈，群益金鼎證券推出的各項投資工具，如ETF一站購足、定期定額規畫與零股智慧單，一直受到與會投資者高度關注與讚賞，不僅展現群益在資產管理的專業與創新，更顯示對客戶需求的深刻理解與回應。

品牌日挑選「8月11日」亦具特別意義，象徵著「一生一世發」的美好願景，體現群益對於幫助投資者實現長期財富增長的承諾，在大巨蛋的投手丘上，感受到投資市場競爭的壓力與擁有專業的卓然自信，並以這次活動為契機，一起展開更緊密的合作，共同為投資者提供更多元、更專業的理財服務。

群益金鼎證券透過此次品牌日，展示成為台灣最專業資產管理券商的雄心壯志，並強調在競爭激烈的市場中，以創新和專業立於不敗之地的決心，未來將繼續攜手合作夥伴，為客戶打造更為穩健與成功的投資之路，力求成為業界的里程碑。

大巨蛋 群益

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