搶搭美元高利定存末班車 元大銀推優存最高5.4%

美國聯準會今年預期將啟動降息，不少民眾想在降息前搶搭美元高利存款的末班車；另，澳洲央行利率來到12年高點，在美元升息循環進入尾聲時，適度配置澳幣可起到避險作用。元大銀行為此推出「盈在美利」和「澳利優」等優利定存專案，為客戶提供更多資產配置選擇，透過元大銀行個人網銀或行動銀行等數位通路「外幣定存」專區中的「專案定存」功能，可立即換匯直接申辦，不僅節省時間，還享有美元3分及澳幣4分的讓分優惠，讓你以最有效率的方式降低成本輕鬆理財。

元大銀行限時限量推出「盈在美利」美元定存專案，即日起至2024年9月30日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行，以新臺幣結購1,000美元以上定期存款，即可享有3個月5.2%、6個月5.1%的優惠利率。此次活動特別針對專案期間首次於元大銀行開立外幣帳戶或持有元大證券存款帳戶的客戶，分行臨櫃辦理可提供最高5.4%的優惠利率。

針對長年同為外幣熱門投資項目的澳幣，元大銀行推出具有利率優勢的「澳利優」定存專案。即日起至2024年9月30日，同樣以元大銀行個人網銀或行動銀行申辦澳幣定存，即可享3個月3.8%、6個月4.0%的優惠利率，且單筆起存門檻只需澳幣1,000元。讓客戶在外幣資產配置上，除了美元，亦可增加布局澳幣來避險。

元大銀行推出「仲夏旅遊節」活動，即日起至2024年9月30日，線上申辦鑽金數位帳戶並綁定任一行動支付完成任一筆直扣消費或儲值交易，即有機會獲得新臺幣500元回饋金，加碼再抽萬元刷卡金。透過元大銀行個人網銀或行動銀行等數位通路進行線上換匯可享美元3分、澳幣4分、日幣0.04分以及其他10種幣別最高8分等讓分優惠，並有機會獲得萬元刷卡金。