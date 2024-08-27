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三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

股匯同步整理 新台幣隨亞幣走弱收31.93元

中央社／ 台北27日電

市場對於美國聯準會將於9月降息的慶祝派對落幕，重心轉為觀望相關數據是否佐證美國經濟軟著陸。台灣股匯市今天同步陷入整理，新台幣匯率隨亞幣走弱，收盤收31.93元，貶值1.13角，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.745億美元。

鮑爾雖於全球央行年會釋出降息時機已到的訊號，但市場多已反應完畢，轉為觀望後續經濟數據表現，加上中東衝突持續，避險情緒推升美元走勢，今天亞幣普遍貶值。

根據央行統計，美元指數跌深反彈，今天升值0.18%，主要亞幣紛紛示弱，人民幣下跌0.16%，新台幣貶值0.35%，韓元下挫0.62%，日圓近期震盪劇烈，先是強勢走升，今天又回貶0.77%。

台灣股匯市今天雙雙陷入修正，台股量縮整理，加權指數終場下跌55.12點，收在22185.00點。新台幣兌美元開盤價為31.84元，匯價隨亞幣走弱，加上熱錢出走，盤中最低為31.94元。

外匯交易員分析，8月以來，新台幣展開一波強勁升勢，如今跟著國際盤漲多回檔也是可以預見的事情，隨著降息預期反應告一段落，後續若無新的題材，可能又回到區間整理格局。

外匯交易員也提醒，輝達財報即將出爐，這將牽動外資動向與台股表現，若結果不如預期，新台幣不排除回測32元大關。

新台幣 美國聯準會 降息

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