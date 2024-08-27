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彰銀：無公公併 房貸餘額近警戒水位撥款排隊時間長

中央社／ 台北27日電

彰銀今天舉行法說會，副總經理吳慧貞表示，彰銀經營績效穩健成長，目前沒有公公併規劃；同時，彰銀因持續辦理新青安方案，第2季新承作房貸金額約為430億元，相較第1季增加110億元，房貸餘額已接近警戒水位，雖仍可受理收件，但因案件量多，撥款排隊時間較長。

彰化銀行今天召開2024年第2季線上法人說明會，由副總經理暨發言人吳慧貞主持，公布營運績效。

吳慧貞指出，在核心業務穩定成長及手續費淨收益挹注下，第2季合併稅後盈餘達新台幣74.44億元，較去年同期成長6.19%，EPS（每股盈餘）為0.66元；資產品質部分，逾放比率為0.16%，覆蓋率提高至778.69%，較去同同期大幅提升54.97%。

展望台灣下半年經濟走勢，吳慧貞指出，民間消費與出國旅遊動能穩定，加上就業市場穩健與股市交易活絡，雖然下半年經濟成長速度將較上半年放緩，但有望持續維持溫熱態勢。

會中法人關切今年土建融、房貸市場展望，彰銀指出，今年上半年房屋貸款含房屋修繕貸款餘額約為4490億元，占個金整體放款約65%。因持續辦理財政部新青安貸款方案，第2季新承作房貸金額約為430億元，相較第1季增加110億元。

吳慧貞表示，彰銀房貸業務以首購和優質客為主，並持續配合央行管制措施和新青安後續查核；彰銀在授信申請時也審慎評估案件，防範投資客炒房與人頭戶購屋，但不會下修今年全年目標。

此外，展望下半年土建融市場，吳慧貞說，國內房市景氣回溫，加上新青安政策帶動自住性買盤持續進場，房市交易量持穩。不過，根據截至6月央行統計土建融貸款餘額為3.3兆，年增3%，明顯低於購置住宅貸款成長率的10%，顯示建商對購地、開發新案相對謹慎。

吳慧貞補充，面臨央行提高存款準備率和銀行法第72條之2的授信警戒，並考量未來碳費等新制上路情況，預計下半年土建融放款將呈現緩步增加。

海外發展部分，彰銀表示，下半年將聚焦提升在地營運，開發新戶並吸收存款，且適度調整風險加權資產結構，改善資本報酬率、穩定資產品質。

彰銀指出，海外獲利持續看好新加坡、香港市場，並預計今年第4季向金管會申請馬來西亞納閩分行與吉隆坡行銷服務處，未來將持續以新東向、新南向為拓展重點，在通盤考量下審慎評估具有發展潛力地區。

彰銀 房貸

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