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台新高層再添戰將？傳鄭貞茂將出任台新投信董事長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

今年7月25日才剛去職的前陽明海運（2609）董事長鄭貞茂，傳出已有新的工作職務，近日金融圈傳出消息，在台新金控（2887）董事長吳東亮的邀請之下，鄭貞茂即將在9月2日出任台新金控旗下台新投信董事長，接替高齡83歲的現任董座吳光雄的位置，就等董事會正式通過。對此，台新投信表示，內部尚未開董事會，故無法對外發言。

鄭貞茂為1963年次、今年61歲，他最早從台灣經濟研究院助理研究員基層做起，再到花旗（台灣）銀行首席經濟學家，在中央政府部會先後擔任過金管會副主委、國發會副主委，此外他也曾擔任台灣金融研訓院院長；一直到2020年，就任陽明海運董事長，其熟稔總體經濟，對市場觀察也很敏銳，亦為吳東亮延攬他出任台新投信董事長的重要原因。

針對台新金控經營團隊的人事考量，台新金控董事長吳東亮曾表示，「台新人才很多，這次人事布局是世代交替。」而台新金自今年以來已有不少高層職務調整。先是延攬前經濟部長王美花，進入台新金董事會出任獨立董事，邀請前財政部常務次長、前財團法人聯合信用卡處理中心董事長劉燈城出任台新投信董事；另外，台新投顧董事長則由前中小企業信用保證基金總經理洪素珍接任。

除此之外，前台新人壽總經理邢益華，外傳將主任第一金人壽的總經理，並已獲第一金控向財政部提報，邢益華為新加坡籍，主要資歷都在外商壽險公司，過去為保德信人壽策略長，後續台新金併入保德信後，於2021年起接任台新人壽總經理，保險領域資歷相當完整，第一金延攬他應是想借重他透過銀保通路銷售利變壽險的強項。

台新金控 董事長 陽明海運

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