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不法人士持續冒用董座名義散布詐騙訊息 櫃買中心呼籲民眾切勿上當

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
這是詐騙訊息，請民眾切勿上當。櫃買中心／提供
這是詐騙訊息，請民眾切勿上當。櫃買中心／提供

詐騙集團持續冒用櫃買中心首長名義及活動照片，於社群網站及網路媒體散佈投資詐騙訊息，民眾切勿上當。

櫃買中心日前接獲投資人檢舉，「牛市大贏家」line投資群組裡，詐騙集團打著櫃買中心董事長簡立忠名號，謊稱可以圈購庫藏股、每日融資買股等，且利用天宏投資股份有限公司做為窗口，讓投資人入金，進行投資詐騙。櫃買中心雖已於8月15日發布新聞稿澄清董事長簡立忠未擔任「天宏證券櫃檯買賣中心」之老師，亦無開立任何投資群組，所有宣稱簡立忠老師所開立之投資群組均為詐騙，惟詐騙集團仍於8月18日繼續在網路上刊登文章。此外，櫃買中心亦發現詐騙集團變造2017年前董事長陳永誠捐贈風災重建基金予恆春基督教醫院之照片，將證券櫃檯買賣中心改為「天宏櫃檯買賣中心」，並謊稱開設慈善公益「颱風賑災重建」項目，以協助因凱米風災受損的高雄基礎建設，於2024年7月27日舉辦捐贈典禮，並另宣稱該公司與立忠老師進行雙邊合作，絕不會向客戶進行項目收費。更有甚者，詐騙集團於部落格上刊登假的反詐騙廣告，企圖誘導投資人誤信有律師可免費諮詢，以進行二次詐騙。

櫃買中心鄭重澄清，董事長簡立忠未擔任任何投資公司之老師，亦無開立任何投資群組，所有宣稱簡立忠老師所開立之投資群組均為詐騙，投資人切勿上當。另若投資人遭受詐騙請至檢警單位報案，切勿輕信來路不明的律師廣告、簡訊或網路訊息，避免遭受二次詐騙。

櫃買中心呼籲，投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」（https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=775&parentpath=0%2C5）查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業資訊，並可利用警政署反詐欺專線165，檢具相關具體事證向司法機關提出檢舉。

這是詐騙訊息，請民眾切勿上當。櫃買中心／提供
這是詐騙訊息，請民眾切勿上當。櫃買中心／提供

櫃買中心 詐騙集團

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