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傳鄭貞茂將接台新投信董事長？投信：內部尚未開董事會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
前陽明海運董事長鄭貞茂。圖／聯合報系資料照片
前陽明海運董事長鄭貞茂。圖／聯合報系資料照片

金融圈盛傳，今年7月卸任的前陽明海運（2609）董事長鄭貞茂，在台新金控（2887）董事長吳東亮的邀請之下，將接替台新金控旗下現任台新投信董事長吳光雄，出任台新投信董事長，並將在9月2日正式上任。不過台新投信表示，內部尚未開董事會，故無法對外發言。

據瞭解，該消息可能是從台新金控傳出來，雖然尚未獲得證實，但目前看來可能性很高。鄭貞茂是國立臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、台灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委、陽明海運公司董事長等職務。具有總經背景及跨領域經驗，對金融市場又相當敏銳，推測也是吳東亮延攬他出任台新投信董事長的原因之一。

台新金控 董事長 陽明海運

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