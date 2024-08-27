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凱基銀行Karry數位帳戶 助攻年輕世代小資理財

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行Karry數位帳戶，助攻年輕世代小資理財，活存高利7.88%、跨行提轉0手續費、可抽RIMOWA旅行箱。凱基銀行／提供
凱基銀行Karry數位帳戶，助攻年輕世代小資理財，活存高利7.88%、跨行提轉0手續費、可抽RIMOWA旅行箱。凱基銀行／提供

小資輕鬆理財不是夢想，開發金控（2883）旗下凱基銀行瞄準年輕族群推出Karry數位帳戶，只要透過一個帳戶便可享高利存款優惠、線上輕鬆換匯，並享申購基金定期定額0元手續費，及台股交易手續費優惠，幫年輕族群輕鬆進入投資理財市場，累積財富更便捷。歡慶凱基銀行Karry數位帳戶上線，為回饋客戶，同步加碼自即日起至8月31日止，只要到「凱基銀行愛自己分享家」臉書官方粉絲專頁完成指定任務，即有機會獲得RIMOWA行李箱。

凱基銀行關注年輕族群的理財需求，推出結合存款、換匯、投資與證券服務的Karry數位帳戶，針對理財規劃的首步，推出專案加碼利率，最高7.88%的美元活存優利，及3.405%的新臺幣活儲優惠利率，無腦存錢創造低風險穩定收益；還可享每月跨行轉帳及跨行提款共30次的0手續費，每月最多可省下450元的手續費，讓精打細算的年輕族群可用於其他日常支出。

此外，透過Karry數位帳戶申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享0手續費；如有出國旅遊、就學等購買或投資外幣的需求，凱基銀行Karry數位帳戶也提供線上換匯減分優惠，降低換匯成本，財富增值的同時還保有資金運用的彈性。另可申辦凱基雙幣哩程卡，國內外一般消費新臺幣18元可累積1哩程點，刷卡消費可直接從Karry數位帳戶扣款；喜歡消費賺刷卡金回饋的客戶亦可申辦魔BUY卡綁定行動支付可享最高4%現金點回饋。

凱基銀行Karry數位帳戶提供24小時線上開戶，備妥雙證件，只要8個步驟，約7分鐘，一次完成臺外幣數位帳戶、信託帳戶開戶。值得一提，開戶同時還可一起申請信託帳戶、信用卡、貸款等金融產品，客戶只需要在一個介面，便能一次搞定全方位的金融需求，幫助年輕族群輕鬆開啟金融理財的大門。

歡慶凱基銀行Karry數位帳戶上線，為回饋客戶，同步加碼即日起至8月31日止，只要到「凱基銀行愛自己分享家」官方FB粉絲專頁完成指定貼文的按讚、留言、分享等相關任務，即有機會獲得RIMOWA行李箱、Insta360 GO 3多用途迷你相機，及LINE POINTS百元點數等超值大獎。

凱基銀行 數位帳戶

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