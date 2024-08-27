凱基人壽卓越專案培育計畫 提供金額最高、時間最長培育津貼

開發金控（2883）旗下凱基人壽指出，為協助更多有業務企圖心、想成為團隊經理人才的菁英，凱基人壽重磅推出「卓越專案培育計畫」，除提供iPad可完整支援保險業務的工作日常，並輔以三大培育計畫，助業務新人快速成長；為高薪留才，加碼提供業界金額最高、時間最長的培育津貼（共計長達24個月），讓業務新手能更安心度過適應期。凱基人壽以專業力、數位力及培育津貼，助攻業務新人闖出卓越發展的無限可能，只要新進人員依循公司步伐穩紮穩打，並完成第一階段相關指標，首年薪水即可破百萬，輕鬆成為高薪族。

凱基人壽表示，人才是企業永續發展的重要資產，凱基人壽秉持「以客戶為中心」精神投入大量資源，長年培育出許多具高度專業及服務熱忱的壽險顧問，提供客戶完善的服務與符合客戶需求的解決方案。在培育過程中，凱基人壽深知時間與資源對一位業務新人的重要性，並依其需求推出「卓越專案培育計畫」，以更完善的學習歷程、更雄厚的培育津貼，支持新進人員的業務發展，展開個人事業。

「卓越專案培育計畫」採用漸進式提高的組織培育津貼，為業務新人提供穩定的經濟基礎，若依循公司步伐，首年度薪水即可破百萬；此外為快速培育業務菁英，凱基人壽以三大培育計畫，包括（一）適性測驗數據選才：藉由大數據資料，找出適合自身的業務發展模式，在主管協助下量身打造出專屬輔導；（二）完善教育訓練：全方位業務訓練體系，系統化的實務訓練資源，線上線下課程雙軌並進，並提供超過300堂超過700小時的豐富線上學習資源，獲得各項重要技能，讓學習不受時間地點所限；（三）數位工具加持：業務員平台i-Agent客戶關係管理系統串連多項應用工具，業務員不僅能全面地了解客戶的需求和偏好，更提供個人化的保險建議和解決方案，可模擬真實情境與客戶需求。2023年凱基人壽業務員第13個月定著率達86.85%，並連續三年超過86%，長期在同業中名列前茅，展現凱基人的高穩定度。

除了社會新鮮人投入職場，面對高齡化及少子化的社會，越來越多55歲以上的「壯世代」也積極尋求自己的第三人生。因應社會超高壽趨勢，凱基人壽「卓越專案培育計畫」也與時俱進，將適用年齡上限提升至60歲，中高年級生也能發揮所長，不因年齡限制職涯發展的機會。凱基人壽長期致力於創新和優質的服務，提供客戶更多元全面的保障。「卓越專案培育計畫」，不僅證明公司對人才培養的高度重視，凱基人壽歡迎更多優秀人才的加入，為客戶帶來更加卓越的服務體驗，也為個人職涯創造無限可能。