台新金：首購自住房貸沒有限貸令 尚有千億不動產放款空間
台新個金事業群執行長包國儀今日在法說會上指出，台新銀對於首購自住房貸沒有限貸令，倘若以銀行法第72條之2上限來看，包括房貸及土建融在內，尚有千億不動產放款空間。
對於財管業務及信用卡的手收（手續費收入）展望，個金事業群執行長包國儀分析，銀行淨手收的主要來源包括財富管理及信用卡，其中，受惠於投資市場熱絡，助益財富手收，而信用卡則受惠於海外消費、百貨、旅遊帶動刷卡量，有雙位數的刷卡成長，也帶動手收。
對於房貸市場，包國儀分析，近幾年房貸過熱，房價大幅成長，台新銀對風控也更著力，並評估在貸款金額持續攀升，但一般消費者的償債能力沒上來之下，必須對風控更謹慎；此外，上半年股市熱絡，消費者存款也有流動，存放款的比重控管也要更謹慎，接下來下半年控管方向，包國儀也強調，若是首購自住，仍會配合辦理，就不會有限貸狀況，若以台新銀在銀行法第72條之2的上限來看，目前還有1000億左右的房貸、土建融放款空間。
對於放款成長，台新銀行總經理林淑貞表示，隨著全球經濟復甦、帶動出口成長，加上聯準會降息，三大因素將帶動外幣放款，所以法金放款動能會增加，其中，上半年已有2 位數，她表示下半年也將維持雙位數成長。但林淑貞也表示，由於個金占比會高於法金，因此，全行放款不會2位數，而是「高個位數」成長。她也表示，海外布局上，4月開福岡支行，也開了馬來西亞吉隆坡辦事處等，在東南亞地區，會持續物色布點。
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