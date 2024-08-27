聯準會降息 台新財務操作重點從SWAP轉到債券投資

台新金今日在法說會上指出，由於聯準會降息，財務投資的操作重點將從SWAP移轉到債券投資，且由於降息效應，已有債券投資的未實現利得；至於SWAP投資收益，相較於上半年落差不小，也是因為資金用途移轉和台美利差縮小之因。

台新金財務長賴昭吟分析，第二季較第一季，存放利差往下的原因，和央行三月的升息效應有關；央行三月底升息之後，由於台新已全幅調整活存利息，加上放款利率在第二季後半才調高，因此使利差被壓縮，但未來兩季利差將會逐漸增加。

賴昭吟也分析，目前內部評估，若未來央行維持利率不動，相較於美國聯準會9及12月各降1碼，將對外幣放款動能有益，並在第3、4季時會明顯提升；她也指出，8月初已有把握住美元利率降幅，美債部位部分獲利了結在投資收益反映，所以後續將持續布建債券部位，希望未來有更多實現資本利得的機會，估計在內部優化、存放結構改善、帶動存放利差及優化資金效益之後，下半年的利差有機會提升約3至4點的幅度。

外資高度矚目台新在SWAP的操作，賴昭吟回應，因為布建債券為首要策略，所以SWAP未來將邊走邊看，若聯準會降息，利差會縮小，所以量也會縮，估計第三、四季，SWAP收益將少於前二季。