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又有新詐騙新招 冒用金管會、證交所名義偽造保證金收據

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
冒用金管會及證交所名義偽造收據。(臺灣證券交易所/提供)
冒用金管會及證交所名義偽造收據。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所先前於2023年12月15日發布新聞稿，澄清詐騙集團為取信於投資人，假冒金管會及證交所名義，偽造文書，聲稱該公司已向證交所交付擔保金，可用於償還投資人資金損失，企圖卸下民眾心防後，誘騙民眾匯款。證交所近期發現仍有詐騙集團持續以該偽造保證金收據取信民眾以詐騙取財的情事，故證交所再次呼籲投資人務必審慎判斷訊息真偽，小心查證往來業者是否為合法證券金融機構，以保障自身權益，守護財產安全。針對此一違法行為，證交所已通報法務部調查局。

詐騙集團慣用的投資詐騙手法，往往是假借投資公司、投資顧問公司或財務顧問公司之名， 透過手機簡訊、LINE、臉書 FB 等通訊工具傳送不實投資訊息，誘騙民眾加入LINE或投資群組會員，甚至宣稱可協助代操，進而收取資金。證交所表示，近日陸續發生有詐騙集團於 LINE 投資群組或以宣導說明會名目，向投資人發送訊息，佯稱某投資公司擁有已向證交所繳交10億元、20億元、30億元不等的金融交易擔保金，用於保障平台用戶資金安全，並出示 其偽造之證交所提供的證明函，上載金管會印文佐證，企圖騙取民眾對該投資公司之信任。此詐騙行為不但冒用主管機關名義，並盜用證交所商標、偽造文書，證交所請民眾切勿輕信受騙上當。

證交所呼籲投資人對於涉及證交所之訊息或廣告有任何疑慮或難辨真假時，得透過撥打投資人服務中心專線((02)2792-8188)確認，或來信至證交所民意信箱（ https://suggestionbox.twse.com.tw/swsfront35/SWSF/SWSF01014.aspx/），亦可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」((02)-27373434)查證以免遭受詐騙，蒙受鉅額損失。證交所呼籲投資人對於各種投資邀約務必提高警覺，若在 Line、FB、APP 等管道接獲來路不明的投資推薦或邀請，應小心查證其合法性，避免落入詐騙陷阱，若對各項投資訊息有疑慮，亦可致電 165 反詐騙專線，即時諮詢求證。

詐騙集團 證交所

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