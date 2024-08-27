純網銀樂天大手筆推台幣6個月2%高利定存 不限承作筆數

過去較少以高利吸納資金的純網銀樂天國際銀行27日宣布，推出新台幣「6個月2%高利定存專案」。每單筆定存最低起存金額為1萬元、上限為300萬元，無存款筆數限制。

此次專案活動6個月定存年利率高達2%，而目前主要銀行新台幣定存6個月期年利率多在1.5%優惠。且此次定存專案不限新、舊客戶均可享受此優惠。自即日起至2024年9月30日止，每單筆定存最低起存金額為1萬元、上限為300萬元，無存款筆數之限制，樂天表示，手中有閒置資金或目前尚無明確理財規劃的客戶，一定要把握機會，讓自己在此波動市場中找到穩定回報。

同時，針對偏好更短天期定存的客戶，樂天銀行表示，同時提供3個月定存專案，年利率為1.8%，優惠期間至2024年8月31日止。無論六個月或是三個月定存，每筆上限均為300萬，不限新、舊客戶，所有用戶不限承作筆數。

樂天國際銀行表示，另外限時加碼「樂天好友推薦禮」。只要成功推薦一位好友開戶並請好友於指定期間以行動支付連結樂天帳戶完成任一筆消費，推薦人可獲得樂天好友推薦禮500元現金，推薦獎金無上限，邀請越多，獎勵越多。新戶也有500元獎金，優惠只到今年9月底。此外，每月使用悠遊付、街口支付、拍錢包，全支付等支付工具綁定樂天國際銀行帳戶消費達5次，即可享受每月1.5%的優利活儲利率，且存款額度無上限。