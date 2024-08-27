快訊

國民黨立委鄭天財辦公室遭搜索 韓國瑜證實了

輝達發布財報前黃仁勳大賣持股 難道不看好公司前景？

評／執政百日朝野對抗 九月國會開議焦土戰又開打

永豐三寶案二審改判8年8月 何壽川：繼續上訴捍衛清白

經濟日報／ 經濟日報 記者徐牧民／即時報導

永豐金控前董事長何壽川2020年日前涉及挪用旗下公司資金及貸款，遭台北地方法院依加重特別背信罪判刑8年6個月，27日臺灣高等法院撤銷一審案決，改判有期徒刑8年8個月，委任律師余明賢表示，何壽川先生對此深表遺憾，將繼續上訴，以捍衛自身的清白。

余明賢表示，高院判決已經肯認何壽川先生並未收受所謂「不當利益」，亦未將永豐金租賃貸款予三寶之資金，以及永豐餘投控、元太科技之投資據為己有，沒有掏空公司的事實。

另外，高院判決也認定，永豐金租賃係以放款收受利息之方式承作三寶之貸款，且永豐金租賃承作之利率遠高於銀行，並有要求一定程度之擔保品，因此獲利逾新台幣20億元。然而竟又認為貸得資金去投資1788大樓所創造收益之3.56％，應該再分配給永豐金租賃，顯然前後矛盾，也與租賃實務及一般認知相去甚遠。

余明賢表示，永豐餘投控及元太科技針對1788大樓案之投資，是以當時市價之6折向破產之美林證券購買釋出的股權，是高利潤、低風險的商業投資，且經過各公司專業經理人嚴謹的內部評估程序，何壽川先生並未參與，也未曾以任何形式影響各公司之決策。

余明賢進一步表示，永豐餘投控及元太科技已全數收回本金，並獲配各389萬美金之投資收益，沒有任何損害。高等法院忽略客觀的事證，認定何壽川先生挪用永豐餘投控及元太科技之資金以填補三寶集團收購1788大樓股權之資金缺口，實屬錯誤。

何壽川 永豐金控

延伸閱讀

中廣追徵77億元案黨產會將提上訴 趙少康籲懸崖勒馬

影／台鐵員工抗爭3班制遭罰 工會批勞動部成「資方門神」

三寶案二審改判8年8月 何壽川：上訴捍衛清白

公司賺高額利益未受損害卻判刑 何壽川：上訴捍衛清白

相關新聞

讓創投得到更多金融業資金 彭金隆：將做三個鬆綁

為能讓創投業得到來自金融業更多資金，金管會主委彭金隆今日在創投年會演講時，明確表示將在「銀保證三業」，對創投的投資做三個...

彭博：台灣風電資金流醞釀獨特套利機會 利率交換差距擴至五年來最大

彭博資訊報導，美國聯準會（Fed）政策轉向、與台灣蓬勃發展的風電產業，正使台灣的境內與境外利率交換（IRS）利差為亞洲最...

富邦金完成填息 剩餘還未填息金融股還可撿嗎？

6月底開始，國內金融股陸續啟動除權息，當時股市一片向好，讓6月27日除息的元大金，以及7月1日除息的國泰金與開發金，都順利完成填息或填權息。另外，富邦金控與台新金也在8月完成填息。7月19日除權息的富邦金，搭上近期台股上衝列車，順利在8月16日完全填息，8月6日除權息的台新金更僅花7天就完成填息。

國銀房貸 連3月增逾千億

房市景氣熱翻天。中央銀行昨天公布，國銀七月房貸餘額達十兆六五七○億元，續創歷史新高，年增率高達百分之十點八二，飆逾十八年...

Fed放鴿…非美貨幣狂歡 台幣勁揚1.59角

美國聯準會主席鮑爾「鴿」聲嘹亮，公開表示降息時機已到來，同時看好美國經濟能「軟著陸」；此一重磅談話讓金融市場開起狂歡派對...

傳鄭貞茂將出任台新投信董事長

市場傳出，今年7月25日去職的前陽明海運董事長鄭貞茂，在台新金控董事長吳東亮的邀請之下，將接替已經高齡83歲，打算退休的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。