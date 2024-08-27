惠譽授予國壽SPV 海外美元次順位債BBB+評等

惠譽國際信用評等公司已授予國泰人壽全資持有的SPV（特殊目的公司）Cathaylife Singapore Pte. Ltd.擬發行美元第二類資本次順位固定期限公司債BBB+的評等。

Cathaylife Singapore是總部位於台灣的國泰人壽保險股份有限公司（國泰人壽，國內保險公司財務實力評等：A／穩定，長期發行人違約評等：A-／穩定）全資擁有的特定目的境外籌資事業（SPV）。

擬發行債券為Cathaylife Singapore直接、無條件、無擔保、次順位之債務。國泰人壽作為擔保人，無條件、不可撤銷地保證該公司債券到期本息全額償付。此保證為國泰人壽直接、無條件、無擔保、次順位之債務。募集資金將用於強化國泰人壽的法定資本適足率。

擬發行2039年到期的15年期（且在10年期後的2034年可由Cathaylife Singapore自行選擇贖回）公司債的評等較國泰人壽的發行人違約評等低一級，以反映惠譽對經營實體發行的次順位公司債在發生違約時低於平均的回收率假設。若國泰人壽清算，該次順位公司債的受償還順序將僅次於所有主順位債權人的現有和未來債務，但等同於該公司同等級債權人持有的債務，優先於公司任何股本持有人的債務權，包括普通股和特別股以及該發行人的其他次順位債務。

惠譽未對上述債券評等進行更多級距調降，因為其考慮到Cathaylife Singapore不能自行選擇延後支付利息。惠譽依據其監管優先性原則，在衡量法定資本清償能力時對擬發行債券賦予權益權重，惠譽同樣在資本適足率評估中將該等債券歸類為100%的權益資本。國泰人壽計算法定資本適足率時，此擬發行債券被分類為第二類資本工具。但是，鑒於擬發行債券為有固定期限之債券，其在惠譽的財務槓桿率計算中被列為100%的債務。

繼今年6月底國泰人壽的SPV籌集6億美元資金後，本次債券發行將進一步增強國泰人壽的清償能力，為接軌至比現行風險資本額制度（RBC）要求更加嚴格的新一代清償能力制度（Taiwan Insurance Capital Standard）做好準備。2024年上半年底，國泰人壽的風險資本適足率為352%（2023年底為323%），遠高於200%的最低法定要求。

擬發行不超過105億新台幣等值的美元次順位公司債後，國泰人壽的合併財務槓桿率仍將與其現有評等相稱。2024年上半年的淨利自2023年上半年的131億飆升至483億，主因是權益類投資回報增加。

惠譽預期，國泰人壽將繼續專注於健康險和保障型保險業務以支援合約服務邊際的積累，並透過其動態避險策略有效管理避險成本。在健康險和傳統型長年期繳保費產品銷售提升的驅動下，2024年上半年新契約價值同比成長21%。同時，按初年度等價保費收入計算的新契約價值率自2023年上半年的55%升至60%，2021至2023年平均為58%。