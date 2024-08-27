壽險公會推台灣博碩士風險管理與保險論文獎 每篇獎金4萬元

壽險公會27日指出，壽險業是很重要的社會安全網，且壽險業資產高達36兆有助支持國內金融市場穩定發展，為促進壽險業發展與研究落實金管會訂定的金融保險政策，擴大台灣博碩士論文研究保險議題動能，引導撰寫有關壽險業經營管理、法規監理、新科技運用及永續發展議題，在壽險公會理事長陳慧遊大力倡議與支持下，中華民國風險管理學會、台灣保險法學會與卓越雜誌一同發起設立「風險管理博碩士論文獎」，以促進台灣壽險業發展與提升社會貢獻。

壽險公會表示，博碩士論文獎獎勵研究主題如下：

1.壽險業資金參與國家建設研究

2.壽險業促進台灣成為亞洲資產管理中心研究

3.商業保險與全民健康保險及公共照護體系研究

4.數位金融科技與量子電腦、AI應用分析研究

5.壽險業接軌IFRS17及新清償能力制度研究

6.壽險業相關氣候變遷、ESG永續發展議題研究

7.消費者權益保障、公平待客、防範金融詐騙研究

8.促進壽險業發展之相關議題研究 本獎項之申請資格為112、113學年度(2023年8月1日起至2025年7月31日止)口試通過之博碩士論文，論文撰寫人或指導教授都可以提出申請。

凡經評審委員評選通過之論文，每篇頒予新台幣4萬元獎金(撰寫人3萬元，指導教授1萬元)，並公開表揚撰寫人與指導教授。 由中華民國風險管理學會張士傑理事長暨台灣保險法學會林建智理事長共同擔任評審團召集人，邀請相關領域之學者組成評審團，召開評審團會議，就論文之前瞻性、創見性、嚴謹性與實質貢獻等訂定評選標準，預計最多評選30篇優等論文予以表揚。

但若經評審團認為創作水準尚不足予以表揚時，得不足額入選。 本屆論文獎之報名期間為2025年8月1日至2025年8月15日止，預定2025年9月公告評選結果並公開表揚。活動相關辦法及時程，將公告於中華民國風險管理學會官網。