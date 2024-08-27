讓創投得到更多金融業資金 彭金隆：將做三個鬆綁

為能讓創投業得到來自金融業更多資金，金管會主委彭金隆今日在創投年會演講時，明確表示將在「銀保證三業」，對創投的投資做三個鬆綁，尤其是保險業的部分，他表示，很快就要公布鬆綁措施，將在一定的額度之內，調降保險業在投資創投時的RBC（資本適足率）相關風險係數。

彭金隆指出，經濟發展來自於產業的創新，金融業投資創投也非常重要；對於金控銀行 ，證券期貨，保險如何支持創投業，他表示目前最多的投資是來自金控及銀行，金控法第36條，即有提出投資創投，金控公司可100%投資創投。銀行業則在106年解釋創投為相關事業，可成為100%子公司，但有淨值3%及整個集團不超過15%的總數規定，

金管會統計顯示，金控及銀行的創投投資，從107年至112年，創投投資金額，從544億增至796億元，成長46%。

彭金隆也認為，金管會檢討之後已有共識，不同機構及不同風險用不同層度的理措施，是未來可檢討的空間，特別是未來可思考：「如何對金融機構的創投給更多空間？」至於業者所爭取的3%上限可否拉至10%？彭金隆回應，目前距現有上限3%距離還很遠，因此空間仍大，未來視需求擴大範圍，至於業者所提，能否將1億5千萬的簡便上限拉高至5億？金管會也將滾動式調整，雖然不會立即調高，但會認真思考。

至於證券期貨則投資規模較小，以淨值40%為限，非證券相關則僅20%，投信業一樣有40%的限制，彭金隆也引述數據指出，金管會統計顯示，106至113年，證期投信對於創投的投資金額成長32%。

其中，關於永續型創投事業的投資鬆綁，彭金隆指出，已由交易所及櫃買來研議，證期局將和交易所來討論，至於20%限制，金管會也將考慮放寬。

保險業的部分，金管會也希望未來能投入更多在創投。彭金隆說明，在私募基金及創投的投資，為了鼓勵投資公建，金管會已調整保險業的投資風險計提標準，方向為在係數上作調整。

統計顯示，109年至今年6月，保險業的創投投資規模已成長13.75%，由109年增至今年上半年為273億元。他表示，風險係數計提很關鍵，目前的RBC來看，每投100元，計提35%，等2026年之後為了接軌國際新制，更將拉高至49%，也將更為壓抑對創投的投資，對此，金管會將降低該計提標準，方向為在某一額度之內降低風險係數，以吸引更多資金進創投。

彭金隆也強調，打造台灣成為亞洲資產管理中心之一，有非常多步驟，創投就是其中的重點機構。總結金管會的立場，即希望在安全發展並進之下發展金融市場，發展過程中首重安全，雖然目標是要發展，但若剎車剎得住，就可以踩油門，讓金融業成為鼓勵新創的後盾，帶動投資，發展金融市場，促進經濟發展。