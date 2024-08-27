三寶案二審改判8年8月 何壽川：上訴捍衛清白

永豐金前董事長何壽川涉嫌違法超貸給三寶集團總裁李俊傑，臺灣高等法院27日針對三寶案宣判，撤銷一審案決，改依證交法加重特別背信罪判處何壽川有期徒刑8年8月，委任律師余明賢表示，何壽川先生對此深表遺憾，將繼續上訴，以捍衛自身的清白。

余明賢表示，高院判決已經肯認何壽川並未收受所謂「不當利益」，亦未將永豐金租賃貸款予三寶之資金，以及永豐餘投控、元太科技之投資據為己有，沒有掏空公司的事實。

另外，高院判決也認定，永豐金租賃係以放款收受利息之方式承作三寶之貸款，且永豐金租賃承作之利率遠高於銀行，並有要求一定程度之擔保品，因此獲利逾20億元。然而竟又認為貸得資金去投資1788大樓所創造收益之3.56％，應該再分配給永豐金租賃，顯然前後矛盾，也與租賃實務及一般認知相去甚遠。

余明賢表示，永豐餘投控及元太科技針對1788大樓案之投資，是以當時市價之6折向破產之美林證券購買釋出的股權，是高利潤、低風險的商業投資，且經過各公司專業經理人嚴謹的內部評估程序，何壽川並未參與，也未曾以任何形式影響各公司之決策。況且永豐餘投控及元太科技已全數收回本金，並獲配各389萬美金之投資收益，沒有任何損害。高等法院忽略客觀的事證，認定何壽川挪用永豐餘投控及元太科技之資金以填補三寶集團收購1788大樓股權之資金缺口，實屬錯誤。

何壽川為捍衛自身的清白及聲譽，將繼續上訴到底。