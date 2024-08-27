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投資聚焦AI產業 永豐金證攜手證交所辦發表會

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券擕手臺灣證券交易所舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會。業者提供
永豐金證券擕手臺灣證券交易所舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會。業者提供

2024年被視作生成式AI從雲端落地的應用元年。從半導體上下游、AI伺服器供應鏈，一直到機器人相關概念，均成為投資市場寵兒。永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會，以專題演講及邀請六家上市公司上場分享。

永豐金證券表示，2023年ChatGPT問世以來，科技業對於生成式AI寄予厚望，期望以顛覆性創新的人工智慧（AI），掀起第四次工業革命。包括微軟、Google與亞馬遜三大公有雲業者都投入大量的資本支出，建立自身的大語言模型（LLM），進而帶動整個AI伺服器與相關半導體上下游供應鏈的需求，也使得相關業者股價紛紛大漲。

然而，各家業績表現並非同步於股價表現，短期出現估值偏高的現象。不過包括輝達、超微在下半年新晶片即將量產問世，投資人都寄望下半年新晶片上市後能帶動相關業者的業績表現。

資策會產業顧問兼組長朱師右，以「人工智慧技術發展方向與產業應用趨勢」專題演講時指出，人工智慧技術迅速發展，國際大廠積極投入通用型人工智慧（AGI）的研發，這些企業將AGI的研究成果應用於各種服務中，以實現多樣化的服務通用化。

朱師右分析，不同技術範疇的融合趨勢越來越明顯，例如視覺與自然語言處理、視覺與移動控制的結合。同時，模擬系統的使用越來越普遍，以便更好地理解AI的發展情況。人工智慧的應用逐漸滲透至各個垂直領域，企業優先考慮如何優化現有運作，並逐漸探索如何利用人工智慧與員工協作，打造新的商業模式。在企業導入AI的過程中，能否深化AI的應用，關鍵在於長期管理、監測和維護AI模型，從而保持模型的穩定性和效能，推動企業更大規模地應用AI。

永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦的「AI產業鏈」主題式業績發表會，邀請包括光寶科、樺漢、建準、東台、凌華、東元等6家上市公司分享經營成果及未來展望，活動形式以實體會議及線上直播同時進行。

永豐金證券表示，希望藉由主題式形態的發表會，為投資人提供一個交流平台，瞭解特定產業發展趨勢及發掘具有投資價值的企業。

AI 人工智慧

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