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聯邦銀決分割證券業務設子公司 剩三公股行庫兼營證券

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

聯邦銀行（2838）26日董事會決議分割證券部門新設獨立子公司聯邦證券，由聯邦銀100%控股，以因應企業專業分工及金融環境變遷，達成跨業綜合經營效益的目標，提高競爭力及經營績效。聯邦證券初期股本規劃約不超過6億元，目前尚未有再升格為綜合券商的規劃，全案待金管會核准後啟動，暫定分割基準日為2025年11月1日。

目前銀行兼營證券業務，僅有公股的土銀、彰銀、台企銀及聯邦銀等四家，尚未將兼營證券轉型成專業券商，聯邦銀26日董事會決議分割獨立設子公司後，銀行兼營證券將只剩下三家公股行庫

聯邦銀指出，分割證券業務屬組織重組，由聯邦銀於分割後100%持有轉投資子公司聯邦證券股份，因此對聯邦銀每股淨值、每股稅後純益（EPS）以及股東權益應無影響。

聯邦銀指出，分割證券業務獨立新設子公司，換股比例為聯邦銀以每股10元換取聯邦證券普通股1股，取得聯邦證券發行的全部普通股計5,804萬1,600股，亦即聯邦證券實收資本額約為5.8億餘元。至於聯邦證券相關董事與經營團隊高層人事，目前聯邦銀尚未定案，將先送件金管會獲准後擬定。

公股行庫 金管會

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