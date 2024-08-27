聯邦銀決分割證券業務設子公司 剩三公股行庫兼營證券

6月底開始，國內金融股陸續啟動除權息，當時股市一片向好，讓6月27日除息的元大金，以及7月1日除息的國泰金與開發金，都順利完成填息或填權息。另外，富邦金控與台新金也在8月完成填息。7月19日除權息的富邦金，搭上近期台股上衝列車，順利在8月16日完全填息，8月6日除權息的台新金更僅花7天就完成填息。

2024-08-27 08:52