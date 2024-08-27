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傳鄭貞茂將出任台新投信董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
市場傳出，前陽明海運董事長鄭貞茂，將出任台新金控旗下台新投信董事長。聯合報系資料照
市場傳出，前陽明海運董事長鄭貞茂，將出任台新金控旗下台新投信董事長。聯合報系資料照

市場傳出，今年7月25日去職的前陽明海運董事長鄭貞茂，在台新金控董事長吳東亮的邀請之下，將接替已經高齡83歲，打算退休的現任台新投信董事長吳光雄，出任台新金控旗下台新投信董事長，並將在9月2日正式走馬上任。

鄭貞茂在中央政府部會先後擔任過金管會副主委、國發會副主委，此外他曾經擔任台灣金融研訓院院長、花旗銀行首席經濟學家，早年他更曾在台灣經濟研究院六所職司景氣預測職務，對外解說及發布台灣經濟研究院每月最新的景氣預測分析，總經背景可說實力堅強，對金融市場的脈絡觀察也相當敏銳，亦為吳東亮延攬他出任台新投信董事長的重要原因。

除此之外，前台新人壽總經理邢益華，外傳將主任第一金人壽的總經理，並且已獲第一金控向財政部提報，主要資歷都在外商壽險公司的邢益華，當初是因為保德信人壽被台新金控合併，因此加入台新金控體系，據了解第一金延攬他，主要想要借重他透過銀保通路銷售利變壽險的強項。

台新金控 第一金控 董事長

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