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Fed放鴿…非美貨幣狂歡 台幣勁揚1.59角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣、美元示意圖。 （聯合報系資料庫）
新台幣、美元示意圖。 （聯合報系資料庫）

美國聯準會主席鮑爾「鴿」聲嘹亮，公開表示降息時機已到來，同時看好美國經濟能「軟著陸」；此一重磅談話讓金融市場開起狂歡派對，國內股匯市同步飆高，新台幣匯率昨（26）日盤中一度強升逾2角，收盤前美元買盤進場，促使升值金額縮至1.59角，以31.817元報收，為逾五個月新高，總成交量為18.24億美元。

匯銀主管指出，熱錢早盤匯入，加上出口商爆發恐慌性拋匯，將新台幣匯率推上31.758元高點、最多升值逾2角，但匯價攀高，反而吸引一票美元買盤揮軍進場，使新台幣匯率升值金額受限。匯銀主管也觀察到，外資昨天並非一面倒地匯入，也有部分外資在午後反手匯出，使新台幣匯率重回31.8元附近波動。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

鮑爾在全球央行年會上放「鴿」，美元指數黯然下挫、非美貨幣歡慶大漲，美元指數已經到100.8附近。央行統計，美元指數昨天下挫0.69%，主要非美貨幣氣勢如虹、全數升值，其中又以日圓與韓元最強勢，分別升值1.34%與0.91%。至於新台幣、星元與人民幣匯率，昨天也分別升值0.5%、0.37%與0.22%。

匯銀主管說，鮑爾在全球央行年會發表演說時表示，對美國而言，開始降息的時機已經到來。鮑爾為聯準會9月降息定調，激勵金融市場，美股四大指數收紅，美元指數、美債殖利率同步下挫，非美貨幣則是強勁反彈。

展望後市，匯銀主管說，儘管聯準會9月降息幾乎已成定局，但後續降息步調將相對緩和，以此研判，新台幣匯率短期將位於31.5~32元大區間波動，後續將持續關注美國經濟、通膨與就業等數據，以判斷聯準會降息策略，此外，外資動向、主要亞幣表現，也將牽動新台幣匯率走勢。

台幣匯率 新台幣 降息

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