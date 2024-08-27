國銀房貸 連3月增逾千億

房市景氣熱翻天。中央銀行昨天公布，國銀七月房貸餘額達十兆六五七○億元，續創歷史新高，年增率高達百分之十點八二，飆逾十八年新高；單看今年七月，國銀房貸餘額暴增一一六五億元，連三月增加金額逾千億元。

央行資料顯示，今年五月以來，國銀房貸餘額每月增加金額均破千億元，五月增加一二四三億元，六月為一○六九億元，七月則是一一六五億元；光是五至七月，國銀房貸餘額累計已暴增三四七七億元。

不只如此，房貸餘額已連兩月呈「兩位數」增長，六月年增百分之十點二一，七月年增率擴大至百分之十點八二，寫下二○○六年六月以來、逾十八年新高。

央行官員解釋，七月國銀房貸餘額增幅較大，有部分為季節性因素，因八月將進入農曆民俗月，有些購屋族會選擇提前在七月交屋，加上部分地區有新屋交屋潮，反映在七月銀行新增房貸較多，以及建物買賣移轉棟數明顯增長上。

此外，國銀房貸餘額連三月暴增逾千億，主要反映新青安房貸的申貸熱潮；據統計，七月底新青安房貸餘額為一兆五七一億元，單月大增五二九億元，占國銀房貸餘額比重達百分之九點九二，為去年八月新青安政策上路以來的最高水準。

而房市買氣如日中天，也增強建商推案信心；央行指出，七月建築融資餘額三兆三九三三億元，締造新猷，月增二○七億元，儘管較前一個月二六九億元略為縮減，不過年增率百分之三點三七，寫四個月高點。

央行官員表示，八月進入民俗月，提前交屋的季節性因素，同樣會反映在建築融資上；部分建商為規避農曆民俗月，會提前在七月開工，是七月建築融資年增率走揚的主因。

國內房市價量齊漲，促使中央銀行總裁楊金龍在理監事會議前出手、對國銀下達「房貸降溫令」。央行提供資料顯示，代表中古屋行情的信義房價指數，大台北地區七月房價年增率高達百分之十四點二四，創二○一四年二月以來、十年半最高；此外，七月不動產放款集中度仍高達百分之卅七點四。