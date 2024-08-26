花旗深耕企金 獲獎連連

花旗（台灣）昨（26）日宣布，榮獲國際金融權威媒體《亞洲金融》（FinanceAsia）「最佳國際銀行」（Best International Bank），以及「最佳國際投資銀行」（Best International Investment Bank）殊榮。

此外，花旗（台灣）又接連獲頒《歐元雜誌》（Euromoney）「最佳投資銀行」（Best Investment Bank）與《財資》（The Asset）Triple A「台灣最佳次保管銀行」（Best Subcustodian in Taiwan）大獎，認為獎項肯定其企業金融領域表現，花旗也將持續深耕台灣。

花旗（台灣）董事長安孚達（Aftab Ahmed）指出，花旗在全球90多個市場皆設有據點，提供180多個市場金融服務，提供客戶跨國需求以及為台灣企業提供跨境解決方案。

歐元雜誌說明，花旗集團得獎原因為在台灣投資銀行業內的承銷商排名處於領先地位。根據花旗資料，2023年花旗集團在四起台灣企業海外股權籌資案件，協助客戶募集近17億美元，有助台灣企業籌資。

花旗集團最新統計，投資銀行事業群今年以來至少協助台灣企業客戶完成逾十項重大交易，橫跨併購、股權與債券資本市場，總計自 2020年以來，花旗集團為台灣企業客戶從全球資本市場籌集逾200億美元的資金，並為總金額逾100億美元的併購交易提供諮詢服務。

在保管業務方面，花旗（台灣）是國內複委託海外資產保管市占率第一的券商，為金融機構及企業提供專業的保管與基金等金融服務。花旗集團今年也榮幸與台灣集中保管結算所共同建置自動化複委託平台，保障投資人資產並促進市場標準化。今年更是連續第七年榮獲《財資》台灣最佳次保管銀行殊榮。