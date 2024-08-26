台新金辦空手道體驗營

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金舉辦「空手道體驗營-親子組」由金牌國手谷筱霜擔任教練，親自傳授基本動作並加入趣味性，增進親子互動。台新金控／提供
台新金舉辦「空手道體驗營-親子組」由金牌國手谷筱霜擔任教練，親自傳授基本動作並加入趣味性，增進親子互動。台新金控／提供

台新金控（2887）長期以來致力推廣運動文化，關心員工的親子互動，今年更首次舉辦「空手道體驗營」，並邀請空手道金牌國手谷筱霜擔任教練，吸引逾百位同仁及子女踴躍參加，不僅增進員工與親子間的互動，也具體展現台新以行動支持體育發展。

掌握暑假假期，台新金控「空手道體驗營」於7、8月一共舉辦六個場次，依據年齡和需求分為國小組、國中組、親子組及同仁組，由連續兩屆亞運空手道女子50公斤級金牌國手谷筱霜擔任教練，現場更親自示範前屈立、後屈立、直擊、上擋等動作，以及教導各項基本踢技、摔技，在過程中展現空手道的精髓，提醒參與者不僅是顧及身體柔韌性和協調性，同時也要培養自律和耐心。

「我的教練可是亞運金牌得主」，參加「空手道體驗營」的大小朋友們在活動結束後大聲地報出谷筱霜教練的名號，並紛紛表示「空手道的體驗非常有趣，小孩也非常喜歡」、「能有國手親自授課實在是太幸運了」。谷筱霜出身南投空手道隊，台新從2005年起、連續18年來長期贊助支持南投空手道，2023年谷筱霜於杭州亞運奪下女子50公斤級金牌，台新為此宣布發出50萬元奪金大紅包，恭賀谷筱霜展現自身實力，榮耀奪金。

台新長期重視及栽培台灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動，總贊助金額已逾新台幣1億元，2023年更成立「台北台新戰神籃球隊」，並在首年即成功進入總冠軍賽，展示堅持與努力的運動精神。

未來台新金控將繼續推動各類健康活動，讓更多同仁及家人能同樂，營造幸福的工作環境，為員工提供更全面的支持與關懷。

教練 親子 金牌

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