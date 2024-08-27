一銀推數位化展館平台

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行「元宇宙雙館之旅」平台，虛擬實境展示「永續金融館」收藏之台灣貯蓄銀行模型。第一銀行／提供
第一銀行「元宇宙雙館之旅」平台，虛擬實境展示「永續金融館」收藏之台灣貯蓄銀行模型。第一銀行／提供

為實現新型態看展體驗，讓民眾透過輕鬆有趣的方式了解台灣金融發展史及永續理念，第一銀行推出數位沈浸式體驗的「元宇宙雙館之旅」平台，為金融業首家數位化展館，將「永續金融館」及「綠色金融教育館」線上呈現，突破傳統展覽時間與空間限制，讓參觀者透過最前沿的3D實境拍攝技術，享受360度環景模擬及雙語導覽。

透過「元宇宙雙館之旅」線上策展平台，完整呈現第一銀行在台灣金融史上的重要性，以及對環境教育的持續努力，更是在數位轉型和永續發展方面的雙重創新；同時為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，平台亦提供專業雙語語音導覽服務，讓參觀者可在英語友善環境中，加深對金融歷史及永續理念的理解，享受無國界參訪體驗，不僅吸引更多年輕世代關注，也提升社會大眾對永續金融的認識。

第一銀行自1899年成立以來，作為台灣本地第一家民營銀行，歷經125年發展，經過百年淬煉持續成長，蛻變為國際性銀行；值得一提的是，一銀在總行大樓內打造全台金融業唯一的「永續金融館」，更深化「永續金融，第一品牌」價值，位於萬華分行的「綠色金融教育館」更是全台唯一的金融業環境教育場所，頂樓設置了「零碳綠屋頂」，透過太陽能發電和雨水回收生態水培系統，營造出都市中的生態跳島友善環境；兩座展館展示了一銀在永續金融上的創新與投入，更致力於推廣環境教育，讓參觀者深入體會永續發展重要性。

第一銀行積極實踐ESG，並發揮金融中介者的力量，攜手客戶、供應商及社會大眾共同投入，已連續四年獲得「TSAA台灣永續行動獎」肯定；展望未來，作為「永續金融先行者聯盟」成員，一銀將繼續推動永續金融發展和氣候治理，培育綠色金融人才，並強化全員永續金融DNA，接軌全球ESG潮流，攜手供應鏈及客戶淨零轉型，構建共榮的永續金融生態圈。

永續 第一銀行 綠色

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