兆豐金談併購 證券先行

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

兆豐金控（2886）昨（26）日法說會，針對併購議題，主持法說會的兆豐金總經理蕭玉美表示，兆豐金控追求壯大營運規模，以內部有機成長策略為發展重點，期以內部資源整合、數位化轉型等優化營運效能，以及強化跨業共同行銷提升獲利。

但是兆豐證券要擴大證券經紀業務規模，對外併購相對開放，以期透過併購擴增營運據點來提升經紀業務市占率，但過去評估標的評價偏高沒有成案。未來若有機會整併，會遵循財政部長莊翠雲指示，從企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置、據點裁撤等要項評估，並採合意併購。

揭露兆豐銀行總資產首度站上4兆元大關，推升兆豐金合併總資產突破4.5兆元，寫下新里程碑。兆豐金、銀總資產攀高主因提升孳息資產與擴張放款，預期美國聯準會（Fed）9月起若開啟溫和降息，將對兆豐金的美元放款業務、各項手續費收益，有正面幫助，但去年大賺的換匯交易（FX SWAP）收益成長承壓，須視台美利差變化而定。

近來新光金併購三角戀大戲熱炒，市場關心兆豐金併購意向？對此兆豐金昨天法說會公布上半年稅後純益創下同期史高，達203.97億元、每股稅後純益（EPS）1.42元，年成長8.7%。日前自結今年前七個月稅後純益245.88億元、EPS達1.71元，較去年同期成長11.3%，獲利居公股金融之冠。

兆豐銀行新任總經理黃永貞指出，大環境對兆豐銀獲利成長有利，包括國內景氣復甦、產業出口與投資動能恢復，因此拉升兆豐文放款動能與存放比，目前美元付息部位大於孳息資產，但預期Fed反轉降息如為溫和降息，將有利提升各主要業務市占率，增加經常性盈餘與利差等各項收益。

法說會也揭露兆豐銀上半年放款較去年同期成長8.3%，國內分行放款較去年同期增長12%，尤其聯貸業務動能強勁，奪下Refinitiv國內聯貸市場管理行市占率排名第一名，金額達41.6億美元，淨手續費收入較去年同期成長46%。

Fed 市占率 資產

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