海外不動產放款研議鬆綁

金管會邀集已經插旗日本東京的八家公股、民營銀行，昨（26）日在日本舉行本國銀行經理人座談會，銀行代表向金管會提出四大建言，其中希望海外分行不動產放款不列入銀行法第72-2條占比計算，銀行局局長莊琇媛承諾，因應銀行邁向國際，將回台檢討。

另外三大建言中，銀行局同意，可以檢討包括聯徵中心風控資料擴展至海外分行參考、海外子分行在台拜會潛在客戶禁令，以及在跨部會合作下可以協助人才招募。

此次三天日本東京考察主題為「我國銀行於日本發展法規與金融政策變遷契合度」，昨日座談會中，由於已進軍日本的中信銀與台新銀代表，以及主管機關銀行局局長莊琇媛同時現身現場，意外讓「金金併」成為焦點，市場猜測，是否三方會直接在日本當地談起金金併。

惟該行程主要安排者立法院財委會召集委員郭國文強調，雖然「新郎」（中信與台新）都在現場，但焦點是希望針對國銀在日本發展的制度，希望銀行局改善與鬆綁。

昨日銀行提出的四大面向建言，第一為不動產放款，因海外分行業務單純，不動產放款重要性高，銀行業者認為，這並不影響台灣不動產集中度問題，但卻納入銀行法72-2條占比計算，莊琇媛透露這方面其實過往銀行局與央行討論過，將回去檢討，以因應銀行已經邁進國際化發展。

第二，日本法規調整，企業減債更容易，但台灣海外子分行無法取得台灣聯徵資料，日本當地也沒有聯徵機制，影響銀行放貸風險控管；金管會副主委邱淑貞承諾回台檢討，方向朝聯徵中心傳送風控為目的資料給海外分行參考。

第三，海外子分行在台拜會潛在客戶禁令，造成開拓業務限制，莊琇媛解釋，過去是憂心台灣客戶將資產移轉到國外而設規範，惟認同台人與台商正在往世界各地拓展下，加上面對國人國際資產分配配置要求，邱淑貞回應，金管會將研議鬆綁相關規範。最後，希望主管機關協助人才招募，銀行局回應希望藉由委員幫忙，通過跨部會合作交流。