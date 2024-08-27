新光金大股東發話 南部鋼鐵廠：訂價要合理

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

新光金控合併案沸沸揚揚，新光金（2888）南部鋼鐵廠大股東昨（26）日表示，金控合併是國家大事，全程有政府監管，絕非誰表態支持就算數，他「沒有站在誰那一邊」，關鍵在換股比例與訂價要合理、透明，「不必花樣太多」。

這位新光金南部大股東表示，外界訊息滿天飛，此前外界的說法，都不代表他的意見。

他指出，個人沒有條件去介入，也沒有參與（併購案），唯一的立場就是做為股東應有的立場，不論大股東、小股東，都希望維護應有的股東權益。

包括新光金控重估後的財產、經營平台與公司規模條件都應該一併考量進去，做出合理定價，讓股東可接受，說明清楚換股比例是如何算出來的要交代，讓大家了解，不能不清楚不合理。

這位新光金南部大股東說，在新光金的合併案中，沒有站在中信（2891）或台新（2887）的任何一邊，「（金控合併）這麼大的事有政府在監管」， 不是誰說如何就能發揮作用，重點在於換股比例要公平正義，訂價要合理，讓股東可以接受。

產業大老指出，新光金合併資產總額直逼5兆元，近期的獲利與淨值都比某家想前來娶親的金控好，而且新光金控旗下坐擁新光人壽，其資產潛在價值可觀。

新光金控 淨值 股東

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