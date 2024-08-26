國銀7月房貸餘額年增率10.82% 房貸餘額連三月暴增逾千億元

房市景氣熱翻天。中央銀行26日公布，國銀7月房貸餘額達10兆6,570億元，續創歷史新高，年增率高達10.82%，飆逾18年新高；單看今年7月，國銀房貸餘額暴增1,165億元，連三月增加金額逾千億元。

央行資料顯示，今年5月以來，國銀房貸餘額每月增加金額均破千億元，5月增加1,243億元，6月為1,069億元，7月則是1,165億元；折算光是5至7月，國銀房貸餘額累計已暴增3,477億元。

不只如此，房貸餘額已連兩月呈「兩位數」增長，6月年增10.21%，7月年增率擴大至10.82%，寫下2006年6月以來、逾18年新高。

央行官員解釋，7月國銀房貸餘額增幅較大，有部分為季節性因素，因8月將進入農曆民俗月，有些購屋族會選擇提前在7月交屋，加上部分地區有新屋交屋潮，反應在7月銀行新增房貸較多，以及建物買賣移轉棟數明顯增長上。

此外，國銀房貸餘額連三月暴增逾千億，主要反應新青安房貸的申貸熱潮；據統計，7月底新青安房貸餘額為1兆571億元，單月大增529億元，占國銀房貸餘額比重達9.92%，為去年8月新青安政策上路以來的最高水準。

房市買氣如日中天，增強建商推案信心；中央銀行今天公布，建築融資餘額3兆3,933億元，締造新猷，月增207億元，較前一個月269億元略見縮減，不過年增率3.37%，寫四個月高點。

央行官員表示，8月進入民俗月，提前交屋的季節性因素，同樣會反映在建築融資上；部分建商為規避農曆民俗月，會提前在7月開工，是7月建築融資年增率走揚的主因。

國內房市價量齊漲，促使中央銀行總裁楊金龍在理監事會議前出手、對國銀下達「房貸降溫令」。央行提供資料顯示，代表中古屋行情的信義房價指數，大台北地區7月房價年增率高達14.24%，創2014年2月以來、十年半最高；此外，7月不動產放款集中度仍高達37.4%。

中央銀行先前公布，7月五大銀行新增房貸金額1,217.39億元，締造歷史新高紀錄，並較前一個月大增205.18億元；統計顯示，五大銀行新增房貸已連三月突破千億元，房市買氣持續火熱。

此外，7月五大銀行新增房貸利率為2.187%，與5月相同，月增0.003個百分點；央行經研處副處長曹體仁說明，7月新增房貸利率上漲，主要反應部分銀行調升非首購族的房貸利率，加上利率較低的新青安房貸占比微幅下滑。