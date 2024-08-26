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獨／房貸貸不到惹民怨？ 央行祭新招讓「假首購、真炒房」現形

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獨家／房貸貸不到釀民怨？央行祭新招讓「假首購、真炒房」現形

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行的原則很簡單，若為首購族，銀行必須盡力滿足需求，但所謂的首購族須為名下無房產、為真正的首購，而非多次買賣房屋，看似名下無房產，實際上根本是炒房「投資客」。聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影
央行的原則很簡單，若為首購族，銀行必須盡力滿足需求，但所謂的首購族須為名下無房產、為真正的首購，而非多次買賣房屋，看似名下無房產，實際上根本是炒房「投資客」。聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影

國銀房貸滿水位，不少貸不到款的民眾狀告金管會與中央銀行、抱怨銀行將房貸族拒於門外；對此，國銀主管透露，央行近期已採取新措施，收到民眾投訴後一律發函給銀行、請銀行解釋原因。央行的原則很簡單，若為首購族，銀行必須盡力滿足需求，但所謂的首購族須為名下無房產、為真正的首購，而非多次買賣房屋，看似名下無房產，實際上根本是炒房「投資客」。

銀行主管解釋，市場傳言，民眾交屋在即，卻因央行「房貸降溫令」而被銀行拒於門外，氣急敗壞地狀告金管會與央行；對此，央行最近有了新做法，只要收到民眾的陳情，就會發函給銀行，請銀行解釋原因；如果民眾為首購族，卻貸不到款，銀行必須給個合理說法，例如，銀行法72-2條的三成上限逼近滿水位、為避免超限、需請民眾排隊辦理。

但銀行主管也反應，有些號稱是「首購族」的貸款戶，以自己名下沒有任何「房貸」，向央行申訴被銀行拒貸，實際上，該名客戶名下雖無房貸，卻擁有許多房產，因為反覆買進、再賣出、賺取差價，便以名下沒有房貸一事，「裝作」是首購族。若銀行回覆是這樣的情況，央行將尊重銀行，任其自行決定核貸順序。

這一點，和央行房市信用管制的規定明顯不同。央行目前祭出的房市管制措施，主要是針對「房貸」，並以聯徵中心的資料為準。

以央行第2季推出的第六波房市管制措施為例，六都加上新竹縣市等「特定地區」第二戶的房貸成數，由原先的七成下調至六成，且無寬限期。所謂的第二戶房貸，是以聯徵中心資料為主，同一名下有二戶以上的房貸，且座落在特定地區，就會受到限制。

但這波「房貸降溫令」，所謂的首購族，是以財稅中心資料為主，當事人名下得沒有任何房產，且過去一年、二年內沒有買賣房產的紀錄，有些銀行便是以此，讓所謂的「假首購、真炒房」現了形，若為這類的客戶，央行將尊重銀行的做法。

央行 房市 房貸

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