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全球人壽舉辦「新秀成長營」 致力於業務年輕化

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽新秀成長營匯聚全國達成參訓資格的新人，一起「挑戰極限 夢想實現」，邁向成功之路。全球人壽／提供
全球人壽新秀成長營匯聚全國達成參訓資格的新人，一起「挑戰極限 夢想實現」，邁向成功之路。全球人壽／提供

全球人壽為加強業務人才培育和發展，每年舉辦二次「全球新秀成長營」，匯聚全國達成參訓資格的新進業務夥伴，進行兩天一夜多元訓練課程。2024年以「突破極限 夢想實現」為主題，上半年場次已於台南完訓，參加過成長營的新秀後續有近9成順利達成晉升目標，今年下半年場次預計年底舉辦，持續協助新人從ME到WE，從一個人到一群人，成就自我並發展組織，同步邁向成功。

壽險業是能創造高度成就感的行業，但剛接觸壽險業的新人一開始難免面臨很多挫折與困難，因此「全球新秀成長營」讓新人從加入全球人壽起，就以發展團隊進而定著壽險事業為共識。開訓典禮上，訓練發展處高安玲副總經理引用AI教父黃仁勳的人生哲學勉勵新秀們「專注當下，享受痛苦，熱愛工作」，期許新秀學員無畏困難挑戰，幫助客戶照顧家庭，要享受磨難就像爆米花一樣，接受高壓之後，開出人生燦爛的花。

「全球新秀成長營」今年上半年場次已在台南順利完訓，本次邀請外聘講師與內部菁英講師，對達成參訓資格的新秀們進行兩天一夜多元訓練課程。外聘講師藉由「APP團隊數位尋寶與戶外高低空挑戰」的戶外體驗式活動，激發個人突破極限的信心，在夥伴相互扶持與合作中，有效激發組織發展的動力。內部菁英講師今年則由第一屆的大學長回歸擔綱，透過「我們與招募的距離」引領增員思維，運用社群平台情境式演練並結合闖關驗收活動，強化社群經營互動，激發新人組織發展的動力，讓新秀們輕鬆上手又能快速學以致用。

現場新秀們也在活動中踴躍分享經驗，例如：從小反骨不願被安排的保二代，如何從海龍蛙兵斜槓光電業再跨足保險業；在傳產已有20年工作經驗卻缺乏動力的上班族，如何在全球人壽完成時間自主，收入倍增。

全球人壽致力於業務年輕化，透過系統性的完整訓練、精實培訓計劃以及一年的財務補助，全力培育業務菁英，有效達到客戶永續經營。如同全球人壽的目標是成為「以人為本，利己利他的永續企業」，「全球新秀成長營」協助新人調整自己的心態、思維、習慣，激發潛能且凝聚向心力，成就自己，守護客戶並成功發展組織，以晉升及成就更好的自己為目標，建立增員組織發展的共識，從ME到WE，從一個人到一群人，進而定著壽險事業永續發展。

壽險業 社群

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