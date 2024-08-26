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房市火熱...7月房貸餘額10.6兆元 連3月增逾千億

中央社／ 台北26日電
圖為台灣中央銀行。路透
圖為台灣中央銀行。路透

中央銀行今天公布7月的房貸餘額衝上新台幣10兆6570億元，較6月暴增1165億元，不只續寫歷史新高，單月增量更連3月突破千億元，足見房市火熱。此數值也推動央行關注不動產貸款集中度居高，對國銀下達房貸減降令，要求讓房市降溫。

央行統計，7月房貸餘額衝上10兆6570億元，年增10.82%，改寫逾18年新高紀錄；建築貸款餘額則升至3兆3933億元，月增207億元，年增率擴大至3.37%。

觀察央行今天最新公布的數據，截至今年7月，房貸餘額已經連3月增量突破千億元，顯見房市確實相當火熱。

對於房貸餘額連3月增量突破千億元大關，央行官員指出，除了經濟成長穩健、新青安方案帶動買氣，國人傾向避開民俗月、提前交屋等季節性因素均有影響。

值得注意的是，央行用以觀察不動產信用資源的重要指標、不動產貸款集中度，分母為全體銀行總放款，分子為全體銀行房貸、建築貸款及修繕貸款。

央行官員表示，今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.43%，接近歷史高點的37.9%，到了7月，略降至37.4%，主因是企業放款增加，這也是央行邀請國銀喝咖啡要傳達的事情，央行希望不動產集中度下降，不必然等同於房貸只能減不能增，而是其他放款要有成長。

央行官員解釋，不動產貸款當中，有些是首購族，建築貸款也包含危老、都更，這些不是不能增加，只是希望銀行可以合理配置信用資源，讓其他放款有正常成長空間。

至於有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款，年增率升至3.37%，寫下逾1年新高，央行官員認為，主要反映基期因素，因為月增量較6月收斂，不宜以年增率擴大，解讀為建商信心回升。

央行 房市 房貸

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