鮑爾放鴿亞幣齊揚 新台幣盤中狂漲逾2角收31.817元

美國聯準會主席鮑爾明確表態降息時機已到，金融市場群起狂歡，美元持續下挫，激勵亞幣走揚，新台幣氣勢如虹，一度狂漲逾2角，收盤收在31.817元、勁揚1.59角，刷新逾5個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.24億美元。

鮑爾（Jerome Powell）23日於全球央行年會發表演說時表示，對美國而言，開始降息的「時機已經到來」，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌。

美國聯準會（Fed）9月降息已成定局，提振金融市場情緒，美股4大指數收紅，美元指數、美債殖利率跳水，非美貨幣展開強勁升勢。

新台幣兌美元今天以31.91元開出後，火速闖過31.9、31.8元兩道關卡，攻上盤中高點31.758元、強升2.18角。外匯交易員指出，今天早盤外資匯入，出口商眼見匯價節節高升「有點慌了」，趕緊進場拋匯，推動匯價直衝5個月高點，不過美元買盤湧現、升幅受抑，匯價轉於31.8元附近整理。

央行統計，美元指數今天暴跌0.69%，亞幣全面反彈，人民幣升值0.22%，新加坡幣上漲0.37%，新台幣勁揚0.5%，韓元強彈0.91%，日圓升勢最猛、狂漲1.34%。

台股今天則是開高走低，早盤大漲逾290點，隨台積電、聯發科等權值股買盤不濟，加權指數漲勢收斂，金融股撐盤，指數終場收在22240.12點，上漲82.07點。

外匯交易員指出，市場對於鮑爾大聲唱「鴿」熱烈以對，但匯市已提前一段時間反映，消息面發酵完畢後，美元是否跌深反彈還是未定數。

外匯交易員表示，強勢美元大勢已去，不過細看鮑爾說詞，聯準會對於美國經濟維持軟著陸的看法，降息路徑會比較溫和；展望匯市發展，預期新台幣將延續偏升格局，至於升勢強勁與否，得持續關注美國經濟數據、據以判斷聯準會降息策略，外資匯入的力道也很關鍵。