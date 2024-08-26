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銀行下半年財務交易獲利 兆豐：台美利差是關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金今日召開法說會指出，未來財務交易表現，台美利差仍是影響收益的關鍵，將繼續爭取客戶避險交易來提升衍商收益以彌補SWAP減少的獲利。圖／兆豐銀行提供
兆豐金今日召開法說會指出，未來財務交易表現，台美利差仍是影響收益的關鍵，將繼續爭取客戶避險交易來提升衍商收益以彌補SWAP減少的獲利。圖／兆豐銀行提供

銀行下半年財務交易獲利，台美利差是關鍵。兆豐金今日召開法說會指出，未來財務交易表現，台美利差仍是影響收益的關鍵，將繼續爭取客戶避險交易來提升衍商收益以彌補SWAP減少的獲利。

儘管台股大盤指數上半年亮眼，但兆豐銀指出，相較股票獲利，外幣匯利率交易的收益影響更大。上半年兆豐銀交易收益112.88億，仍年減18%，除了轉投資未上市股票評價減少影響獲利，另外SWAP也減少，上半年獲利65.29億，較去年同期減少8.19億。

因此，兆豐銀指出，雖然股票交易可持平，但美元走勢及台美利差變化，仍對整體財務投資收入有相當大的影響，並進而分析，央行3月升息之後，已使台美利差縮減，而接下來聯準會降息，但台灣央行降息機率不高，甚至會有貨幣緊縮措施，因此，台美利差將繼續縮減，恐會影響交易收益表現。

兆豐銀也提出因應策略表示，未來將爭取避險交易往來，助益衍生性商品收益之外，密切觀察市場流動性、資金的落點狀況，以來彈性調整 、積極進行操作來提高收益，同時積極爭取客戶的利匯率避險交易往來，以挹注整體衍商收益，將成為主要應對策略。

兆豐金今日舉行第二季法說會。圖／兆豐銀行提供
兆豐金今日舉行第二季法說會。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀 股票

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