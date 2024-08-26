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兆豐金併購以它可能性最高 總經理蕭玉美提示七大重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金總經理蕭玉美今日主持兆豐金第二季法說會。圖／兆豐金控提供
兆豐金總經理蕭玉美今日主持兆豐金第二季法說會。圖／兆豐金控提供

新光金合併引發金融圈對金融併購的熱議，對此，兆豐金總經理蕭玉美今日主持法說會時指出，兆豐金對外併購，目前以證券可能性最高，而且會作到依財政部長莊翠雲指示，評估雙方企業文化，經營策略、優勢互補、市場定位，員工安置、據點裁撤等要項，而且會以合意併購來進行。

蕭玉美也表示，兆豐金目前仍以集團內各子公司業務的內部成長策略為發展重點，另一方面在各子公司中，證券子公司為提升競爭力，對併購一直採開放態度，長期以來都有規畫併購，希望增加經紀市占率，但因為標的物評價偏高沒有成案，即使未來要整併，也會依照上述重點來執行。

至於美國聯準會利率決策對營運的影響，蕭玉美表示，若FED年底前降1碼，對利差貢獻有限，但若持續降息，使現在低迷的美元存放比（僅39.8%）反轉，帶動美元放款需求增溫、拉高存放比，就會帶動利差明顯改善，另外資金成本也會改善，對利差亦有助益；至於票券，蕭玉美也說，兆豐手上已有相當多的高利率美元債券部位，若降息，美元債券的未實現獲利會增加有助獲利動能。

併購 兆豐金 美國聯準會

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