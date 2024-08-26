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唯一在荷台資銀 兆豐銀遷阿姆斯特丹分行、衝國際聯貸

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
外交部駐荷蘭台北代表處陳欣新大使(左三)、兆豐銀阿姆斯特丹分行李孟芳經理(右三)、外貿協會林少暉主任(右二)及阿姆斯特丹分行重要貴賓合影留念。兆豐銀行／提供
外交部駐荷蘭台北代表處陳欣新大使(左三)、兆豐銀阿姆斯特丹分行李孟芳經理(右三)、外貿協會林少暉主任(右二)及阿姆斯特丹分行重要貴賓合影留念。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行阿姆斯特丹分行因原行舍大樓整修，搬遷至鄰近舊址的阿姆斯特丹南區(ZUID區)金融及商務機構群聚中心─World Trade Center辦公集群(新址：Strawinskylaan 387,1077 XX Amsterdam, The Netherlands)，以嶄新氣象提供台商等客戶更優質的金融服務。喬遷茶會已於23日圓滿完成，蒙我國外交部駐荷蘭台北代表處陳欣新大使、中華民國對外貿易發展協會及荷蘭重要台商客戶等貴賓蒞臨指導，一同見證兆豐荷蘭展開新頁。

兆豐銀行在歐洲設有阿姆斯特丹分行、巴黎分行及倫敦分行，在歐分行數居我國銀行之冠，海外經驗豐富，尤其甚者，阿姆斯特丹分行成立於1990年，為荷蘭唯一的台資銀行，具代表地位，且為專業歐元清算行，能提供客戶快速、即時之歐元區及跨境匯款服務，更與歐洲主要聯貸機構維持緊密關係。在荷蘭發展台商基於產業特性，歐洲總部多設點在南荷蘭，兆豐藉由參與各項台商會活動，推廣金融服務，掌握台商赴荷蘭、歐洲發展的第一手商機。本次喬遷新址可為兆豐銀行在歐據點之業務拓展，注入新動能，未來亦將繼續與其他海外及國內據點合作，擴大國際匯款及聯貸業務，成為客戶拓展歐洲業務之首選夥伴，共創雙贏。

透過國內外團隊密切合作，配合政府政策，兆豐銀行以積極行動力挺台商海外發展，未來將持續憑藉豐富的海外經營經驗，與全球據點網路，接軌國際，推動淨零轉型及ESG企業永續經營，代表台灣在國際上發揮永續金融的正向影響力。

兆豐銀行

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