吸引外資 金管會開放多家保管機構機制、明年首季實施

為吸引更多國際資金投資臺灣股市，並打造友善外資投資環境，金管會26日宣布，開放境外外國機構投資人（Foreign Institutional Investors, 下稱FINI）得指定二家以上保管機構。

金管會指出，此項開放措施實施後，將有助於提高外資對我國資本市場之投資效率、降低外資管理資產之成本，進而提升其投資臺灣股市之意願。

依據本項開放措施，FINI得指定二家以上保管機構，並應指定一家主保管機構及最多三家次保管機構。據了解，多保銀好處在於，外資海外有多家保銀，每家保銀熟悉的銀行不同，開放多保銀機制可以提升外資投資效率。

金管會指出，已核備證交所提報「境外外國機構投資人指定二家以上保管機構作業要點」，主要內容包括外資登記、股務作業及主、次保管機構分別計算辦理有關投資固定收益商品限額、匯出借券賣出價款等限額作業。後續將由證交所與臺灣集保結算所股份有限公司、股務代理機構、保管機構、證券商等市場參與者進行系統開發與建置作業，預計於2025年第1季開始實施。

美國商會2022白皮書建議，FINI得指定二家以上保管機構，主管機關今年研擬後，希望核心架構在FINI得指定二家以上保管機構，並應指定一家主保管機構及最多三家次保管機構。