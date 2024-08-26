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永豐銀主辦首宗節能散裝船聯貸 與美國福茂集團簽9000萬美元授信

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行持續推動綠能永續，扮演綠色金融領頭羊，上周五（23日）與美國福茂集團簽訂五年期、9,000萬美元授信合約。永豐銀行表示，此次擔任統籌主辦、額度管理、擔保品管理、帳戶管理及優先承作行銀行，協助美國福茂集團營運成本管理及提供符合綠色航運服務，同時，此聯貸案亦加入ESG永續連結相關指標，達標即可獲利率減碼優惠，永豐銀行積極發揮金融影響力，全方位響應政府淨零政策打造綠色永續生態圈。

環保淨零海上運輸，共許減碳承諾。隨著全球永續趨勢高漲，國際海事組織（International Maritime Organization, IMO）設定在2030年前減少海運排碳量30%，2050年達成淨零碳排、航運業去碳化目標。永豐銀行表示，積極協助企業夥伴節能減碳，本案協助美國福茂集團升級現有船隊多項環保及高效節能設計，例如使用有機硅塗料增加推進效率、升級可持續消耗生物油的減碳設備系統，並取得國際船級社協會（IACS）認證、採用節能LED燈等，且訂購最新第三代環保節能散裝船，配備碳捕捉設備或使用甲醇雙燃料引擎等，以減少對環境之衝擊。

攜手企業邁向永續，共創美好生活。秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，永豐銀行旗下於2023年積極推展永續連結貸款服務，亦陸續與企業夥伴合作綠色定期存款專案，以多元形式引導資金推動產業邁向永續，共同推展節電、零碳排等具體目標，打造美好環境。

Foremost福茂集團於1964年成立，總部位於紐約，為北美最大私人獨立船東，旗下散裝船船隊計29艘、總運力約428萬噸，船齡平均不到5.5年。船舶承租人包含許多全球知名企業如Bunge、Cargill、Louis Dreyfus、Oldendorff、MOL、NYK等。集團創辦人暨董事長趙錫成博士榮登聯合國國際航運名人堂，亦捐贈臺灣國立海洋大學木蘭海洋海事教育大樓及設立獎學金資助學生深造。

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