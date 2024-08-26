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兆豐金總座：四大方針為下半年努力目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金總經理蕭玉美今日主持兆豐金第二季法說會。圖／兆豐金控提供
兆豐金總經理蕭玉美今日主持兆豐金第二季法說會。圖／兆豐金控提供

兆豐金控今日舉辦線上法說會，負責主持法說會的兆豐金控總經理蕭玉美表示，除了銀行獲利居公股之冠，由於多元獲利引擎策略成效斐然，非銀行子公司今年上半年獲利較去年同期亦大幅增加356%；她也指出，今年上半年兆豐集團的共同行銷效益顯著成長，高達7.48億元，較去年同期成長16%，源自於證券台股引介交易量及產險商品共銷效益成長等。

兆豐金控2024年上半年稅後淨利破紀錄創下同期史上新高，達203.97億元、EPS 1.42元，較去年同期成長8.7%。今年前7個月稅後淨利245.88億元、EPS達1.71元，較去年同期成長11.3%，稅後淨利穩居公股之冠。

兆豐金統計顯示，銀行子公司核心獲利動能持續，上半年稅後淨利達177.92億元，其中，放款較去年同期成長8.3%，國內分行放款較去年同期增長12%，淨手續費收入較去年同期成長46%，主要為財管及企金授信手收增加，特別是財管手收較去年同期增長39%。

金控旗下非銀行子公司獲利表現亦十分亮眼。對此，主持法說會的兆豐金總經理蕭玉美指出，證券子公司受惠經紀手續費收益及財務操作收益，上半年累計稅後淨利達14.95億元，較去年同期成長37%。票券子公司本業表現亮眼，主要業務包括承銷暨買入各類票券、CP2承銷金額、買賣各類票債券等項目均較去年同期成長13%~19%，票券及債券淨收益分別較去年同期增長17%及118%，促使票券子公司上半年稅後淨利達11.17億元，較去年同期成長14%。

產險子公司因受0403花蓮地震災情理賠致使獲利有些影響，但仍保持穩健的獲利能力，上半年稅後淨利為8544萬元。產險子公司著重發展具核保利潤的核心商品及通路發展，上半年核心商品保費成長率為16%、優質通路保費成長率為20%。上半年國內各險種保費收入51.92億元，較去年同期成長13%，主係工程保險成長34%及商業火險成長15%。AMC、投信及創投子公司獲利持續穩健。

兆豐金控集團接下來也將以四大營運方針，包括「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4C策略」繼續作為成長動能，並力求在聯貸、企金放款、外匯交易等核心業務持續鞏固市場領先者地位。

另外，銀行消金業務上半年財富管理手續費收益19億元，較去年同期成長39%。兆豐金控將積極因應金管會即將推出的「亞洲資產管理中心」方案，密切關注並配合主管機關對高資產客戶財管業務的創新、開放政策。集團將整合旗下銀行、證券、投信子公司三大平台，為高資產客戶打造全方位資產管理服務，包括提供客製化的財富傳承建議、優化私人銀行服務、升級交易平台等。

兆豐也統計，2024年上半年財管2.0的高資產客戶AUM高達1906億元，年增率為45%、高資產客戶數亦大幅成長66%，並以兆豐金控成為亞洲資產管理中心最受矚目的核心player為目標。

兆豐金控 法說會

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