第一金投信、QRAFT 金融風險情緒訊號：美、日股持續多頭 台股謹慎

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，以反應未來一周的風險情緒方向及市場多空看法。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，美股建議現金水位維持0%，日股建議現金水位為14.8%，美日皆維持多頭看法；台股建議現金水位為31.0%，採取謹慎偏多看法。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值維持0%，聯準會主席鮑爾於全球央行會議中表示，降息時機到，但降息節奏取決於經濟數據與市場前景及風險變化等，市場未來將更關注勞動力市場變化；鮑爾談話帶動美股反彈，上周道瓊、標普及那斯達克指數收漲。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周驅動美股情緒風險訊號，主要特徵因子為，六個月美國0至一年短期公債與商品指數相關系數為0.74；美國0至一年短期公債近一個月動能為9.3%，略較前周呈現下行趨勢；高盛商品總報酬指數在過去一個月微幅跌0.93%，各指標驅動美股前景樂觀。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值為14.8%，全球央行會議左右市場對於美元、日圓匯率看法，日本央行總裁植田和男指出，在經濟與通膨符合預期，可能繼續升息，帶動日圓走揚，日圓未再出現較嚴重利差平倉交易壓力，上周日經與東證指數皆見上揚，市場預期下次日央升息時間點可能在12月，日圓緩升對股市帶來的風險減輕。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周驅動日股情緒風險訊號，主要特徵因子為，期貨總交易量下降46.6%，顯示投機交易活動大幅減少，但也要留意流動性下降、波動是否上揚；看跌期權總交易量下降42.6%，顯示投資者避險下行風險減弱，也可能正採取下檔保護採施；看漲期權總交易量也見下降21.9%，反應投資者看漲情緒減弱，買權需求下降幅度小於看跌期權總交易量降幅。

台灣市場AI風險情緒訊號數值為31.0%，上周台灣加權指數呈現量縮整理，股匯市表現暫歇，市場靜待全球央行會議與美國科技大廠輝達（NVIDIA）財報消息，類股呈現輪動，綠能環保股上揚，市場留意後續外資動向對盤面的影響。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周驅動台股情緒風險訊號，主要特徵因子為，看跌期權總交易量下降52.9%，顯示交易活動減少，投資者對潛在下行風險關注降低；看跌期權未平倉合約總額減少46.9%，與交易量減少一致，反應對於市場穩定信心強化；買權未平倉合約總額亦下降38.7%，反應看漲部位減少，市場樂觀情緒謹慎，整體市場不確定性增加。

綜合評估AI市場風險情緒指標及市場變化觀察，第一金投信分析，美國市場保持多頭市場看法，各項指標均正向，市場對於短期政策變化也抱持正面預期，建議投資人可提高美股風險配置；日股也見多頭看法，惟市場流動性下降、波動可能上揚，宜謹慎應對，日股採取多元投資配置，預期後市輪動趨勢；台股前景憂喜參半，看跌與看漲期權活動減少，反應投資者觀望態度，留意潛在市場變化與地緣政治事件影響性。