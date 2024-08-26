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工讀生疑遭職場霸凌輕生 保發中心這麼回應

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

對於保發中心傳出疑似職場霸凌，導致工讀生輕生，保發中心今天發出正式的聲明，已即時進行內部查調相關事件發生原委，釐清事實與責任歸屬，檢討內部管理上的缺失，並已確認失職主管查調報告，且依規定執行懲處。

這名輕生的工讀生，傳出考上台北科技大學碩士班之後，被保發中心要求在學業和工作中2選1，疑似職場霸凌，逼使當事人8月17日在北科大上吊自盡，消息傳出之後震驚社會。

保發中心也指出，對於此次不幸事件的發生，將深切全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益機制，以確切落實對所有同仁員工權益保障，同時也將持續增進所有同仁與主管對於職場安全重要性的認識，並定期檢視是否存有影響員工權益的潛在問題，以及早預防事件的發生，也將加強督促所有主管在工作管理的態度與方式上，除需遵循法令規範外，更應以關懷同仁日常工作可能遭遇困難的同理心，積極協助解決影響同仁勞工權益問題。

保發中心今日在聲明中表示，有關本中心同仁的不幸事件，所有同仁與主管都深感難過與不捨，這幾天首要之務是持續關懷著同仁的家屬，希望能為家屬多盡一些心力，協助妥善處理後續事宜。這期間董事長、總經理皆分別前往同仁南部之住處向家屬表達關懷與致意，並全力協助家屬辦理撫卹及後續事宜。

保發中心也表示，近日對於外界評論亦予以尊重。但因事涉同仁個人隱私，須恪遵相關法規與審慎處理，並強調保發中心屬於財團法人機構的非營利事業組織，無論執行內部或對外的日常業務上，都恪遵政府各項法令規範與中心的相關工作規則，也因此，對於同仁申請休假或請假時，所有主管也皆須依照勞工相關法規與中心工作規則辦理。

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工讀生 職場 霸凌

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