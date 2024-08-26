第一銀行推元宇宙雙館之旅 金融業首家數位化展館
第一銀行推出數位沈浸式體驗的「元宇宙雙館之旅 」平台，為金融業首家數位化展館，將「永續金融館」及「綠色金融教育館」線上呈現，不僅突破了傳統展覽的時間與空間限制，也讓參觀者透過最前沿的3D實境拍攝技術，享受360度環景模擬及雙語語音導覽。
透過「元宇宙雙館之旅」線上策展平台，完整呈現第一銀行在台灣金融史上的重要性，以及對環境教育的持續努力。
同時為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」 ，平台亦提供專業雙語語音導覽服務，讓參觀者可在英語友善環境中，加深對金融歷史及永續理念的理解，享受無國界的參訪體驗。
第一銀行表示，平台的便捷性不僅吸引了更多年輕世代的關注，也提升社會大眾對永續金融的認識與支持，讓民眾透過輕鬆有趣的方式了解台灣金融發展史及環境永續理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言