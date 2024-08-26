證交所辦理首場證券商從業人員反詐騙宣導座談會 提升反詐意識

臺灣證券交易所於今「2024年」8月23日下午於9樓會議大廳舉辦首場證券商從業人員反詐騙宣導座談會，逾120位從業人員踴躍參加，迴響熱烈。這次宣導會榮幸邀請三位專家講師，包含內政部警政署刑事警察局科長林書立、合作金庫商業銀行三峽分行經理連志清及兆豐證券林秀倩主任秘書林秀倩，從三種不同的面向，結合時事並分享自身經驗，與會者均獲益良多。

演講內容方面，第一場專題由林書立開場，身為我國最重要防詐政府機關一員，對於我國及全球詐騙趨勢相當熟稔。因我國儲蓄率高，對詐騙集團有充分之誘因，甚至不同詐騙集團間還會相互合作，對鎖定對象輪流進行詐騙行為。目前我國警政署已戮力跨業宣導，甚至連宗教業也是政府合作對象之一，惟詐騙集團技術日益精進，利用深偽技術製造假影片，一般民眾稍有不慎即可能落入詐騙陷阱。民眾若遇可疑訊息並須要輸入相關資訊時，不妨先提供錯誤個資，為自己爭取5至10秒空檔，除能稍微冷靜外，也能觀察詐騙網頁或APP是否出現可疑之處，保障自身權益。

第二場專題由連志清演講，連志清多年來任職於銀行業，因詐騙涉及金流，自身及同事間接觸之詐騙態樣不勝枚舉，雖投資詐騙居詐騙分類排名第一，但證券商並不像銀行業會直接接觸到金流，所以其認為教育宣導面向是證券業較能投入資源之處；若須攔阻正在被詐騙之被害人，要循循善誘，耐心傾聽，若直接表明被害人已受騙，反而會傷害被害人之自尊心造成反效果。

第三場專題則由林秀倩由業者的角度出發進行分享，因詐騙行為盛行，目前在生活上已經處處可以看到自主性的反詐行動，需要借助「湧現」的力量，讓反詐行動持續擴大，觸及到每個民眾背後的社群網絡。在兆豐證券方面，對於公平待客及反詐騙方面已訂定明確的專責單位，亦鼓勵第一線業務人員在反詐策略中扮演關鍵角色，近期該公司就有一名營業員透過關懷客戶機制，攔阻了客戶用複委託投資香港股市的仙股詐騙案件，成功守護客戶財產。

為降低投資詐騙案件層出不窮，證交所將持續強化證券市場防詐措施，近期「反詐聯防行動專區」已於公開資訊觀測站上線，證券商已陸續通報相關詐騙案例，投資人可多加參考利用，並分享予周遭親友，使聯防效益最大化，共同為證券市場永續經營而努力。