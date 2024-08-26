愈打愈熱？7月國銀房貸年增逼11%刷高 建商也來搶錢

據金管會2024年7月底統計，國銀房貸加計建融餘額已攀升到14兆3,232億元，月增1,350億元是31個月來單月增額最大，年增8.85%也寫近2年新高，其中房貸月增額貢獻了近九成，是推升7月底國銀不動產水位大增的主力。

金融圈認為，舊房貸案量多要消化，新房貸案需求又增，加上建商跳進來搶錢等三大助力下，估第三季整體不動產水位恐難降，甚至可能出現部分國銀「冒高」的現象。

一家民營銀行高層坦言，8月新房貸進件案雖因控管而減少，但已完成對保、或分戶貸款等既有核貸舊案得陸續消化，消化時間拉長，更還有出現一些「自稱首購族」的新案要申貸，都會讓房貸水位降不下來。

近期更出現因央行「不動產減降令」反讓各建商動撥貸款。該高層說，過去一些沒有資金需求、或不缺錢的建商，擔心未來「鬧錢荒」開始動撥已准的貸款額度，各銀行基於契約誠信，陷入既不能砍額度、也無法拉高利率的窘境，只能眼睜睜看著不動產貸款水位一路往上竄。

另一家銀行主管也說，已核准的建築融資，需按工程進度做陸續撥款，要等建案完工改為分戶貸款才會下降，加上建商也開始動用營運週轉金，建融水位要下降很不容易。

金管會公布2024年7月底象徵房市買氣的國銀房貸餘額10兆6,035億元，月大增1162億元是史上單月次高，成了7月推升國銀不動產水位的貢獻主力，年增10.84%也一舉刷新史上新高紀錄。

房市買氣未墜，建商推案信心指標的建築融資也轉熱。7月底國銀建築融資3兆7,197億元，月增188億元，已連兩個月增額都有百億元之譜，年增3.54%更已連兩個月成長，反轉了過去13個月下滑的頹勢。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛分析，7月房貸量增是因6月新青安遞延核貸等舊案，僅是反應5月下旬到6月前半個月的買氣，估8月房貸月增、年增仍屬高檔震盪，9月後各銀行因應央行「減降令」控管總量，才有可能降溫。

他說，在央行出手前，整體國銀不動產水位是驚驚漲，問題出在存款提供的水庫不夠房市用（指72-2條不動產放款限總存款量的30%），但央行出手後，要求各銀行減少資金供給量「釜底抽薪」後，之後不動產水位才會下滑。