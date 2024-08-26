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今年新契約保費 估雙位數成長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

市場預估美國聯準會9月可能降息，將對全球金融市場帶來改變，而台美利差縮小也可望降低壽險業避險成本，對此，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，預估壽險全年新契約保費仍可維持雙位數成長；保誠人壽總經理王慰慈同樣審視樂觀的看待下半年保單買氣。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，由於整體大環境仍存在不小的波動，包含資金氾濫、股票輪漲及債息等變動，因此對於投資型保單來說，下半年變數會較多，因此保守看待，全年來看應與去年持平，利變型保單目前來看確實買氣有回溫，但因為利率仍維持在高檔，若9月順利降息，預計10、11月可望陸續發酵，分紅保單則因為有大型壽險加入，買氣下半年則會比上半年好，也會比去年同期好。

至於美國聯準會降息在即，侯文成表示，這對於壽險公司財務方面與保單銷售方面，都會比較好，預期全年新契約保費仍可維持雙位數成長，但能不能重返兆元，還是有挑戰，因為下半年多了「川普變數」，美國總統大選及中東戰爭都會影響全球市場，在多空交集之下，比起上半年的預測會再更保守一些。

保誠人壽總經理王慰慈表示，今年上半年每個月與去年同期相比，整個市場都有在成長，原因之一是前幾年的基期較低，不過還是要看整體大環境，但新契約保費雙位數成長還是可預期的，要成長40至50%可能比較困難，但10至20%應該是沒有問題的。

市場也預期，接下來美國聯準會即將降息，對於其他壽險業幫助較大，對保誠人壽來說多多少少也會有些幫助，因為一直以來公司政策是會全數避險，整體來看仍維持「審慎樂觀」。

保單 壽險業 美國聯準會

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