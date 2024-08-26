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投資型保單 下半年變數多

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

據統計，前七月投資型保單新契約保費1,626.6億元，年減12.3%，不過，壽險業者分析，投資型保單由於下半年變數較多，因此保守看待。

壽險業者分析，投資型保單是近十年來台灣話題最熱、民眾接受度最高的保單之一，但由於整體大環境仍存在不小的波動，包含資金氾濫、股票輪漲及債息等變動，因此對於投資型保單來說，下半年變數會較多，因此保守看待，全年來看應與去年持平。

另一家業者則表示，2024下半年將面臨更多經濟及地緣政治等不確定因素，包括美國大選，以及中美就電動車關稅問題，均可能導致市場動盪加劇。

而投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。

據統計，今年前七月投資型壽險初年度保費收入604.5億元，較去年同期減少2.1%；投資型年金險初年度保費收入（含負債）1,022.1億元，較去年同期減少17.4%，可能與停售部分投資型年金商品有關；整體而言，可能與投資型保單新制於去年7月上路，受到新制效應影響，去年截至7月投資型保險商品之初年度保費收入基期較高有關，因此，整體投資型保險商品初年度保費收入1626.6億元，年減12.3%。

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