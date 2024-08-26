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新壽月底發債20億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

保險業將於2026年接軌ICS 2.0，為強健資本，大型壽險公司近年來積極發債籌資。

其中，新光人壽今年將發債80億元，第一波發行10年期次債55億元已募集完成，並規劃於8月底前再發行10年期次債20億元，透過厚實資本再提升RBC水準。

近二年來受到市場環境變化劇烈影響，新光人壽自2023年6月起資本適足率（RBC）未達法定標準，隨即啟動財業務改善計畫，在發行具資本性質債券方面，其2023年發行130億元次順位債，票面利率高達4%，最終為超額認購，包含鴻海等大型企業皆有投資。

今年新壽董事會通過發行10年期次債80億元，以發行新台幣為主，第一波55億元已順利募集完成，使得RBC順利達標，並規劃於8月底再發行20億元，透過厚實資本再提升RBC水準，以抵禦未來市場環境波動之影響。

具公告指出，第二波發行的20億元10年期累積次順位普通公司債，依保證機構不同分為甲、乙券，分別由台中商銀、板信商銀，依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證，固定年利率3.50%，預計8月底發行。

大型壽險公司近年來積極發債籌資，今年以來，包括國泰人壽通過800億元的發債額度、富邦人壽750億元、南山人壽300億元、凱基人壽100億元、新光人壽80億元與三商美邦50億元，合計通過2,080億元的發債額度，創下歷史新高紀錄。

公司債 壽險公司 新光人壽

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