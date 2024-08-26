壽險業務員 人數又少了

壽險業務員今年前七月登錄人數出爐，壽險公司在6月登錄人數回升之後，因為年中考核等因素，7月人數大幅減少逾1,500人，而保經通路則維持正成長，人數達到9萬992人，再創新高。對此，保經高層指出，受惠於保經通路業務成長，加上自由度更高，看好保經業務員人數持續成長。

市場預估聯準會即將於9月啟動降息，資金陸續回流，利變型保單買氣回溫，投資型保單也持穩，今年前七月壽險保費收入（加計負債）合計為1兆3,611億元，年增4.1%；其中新契約保費4,448億元，年增5%，續年度保費9,163億元，年增3.7%，寫下「三增」。

而據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路中，壽險公司業務員人數在6月回升之後，7月受到年中考核、轉職等因素影響，登錄業務員人數較上月大幅減少1,530人，來到20萬4,311人，若是與2023年底20萬8,534人相較，減少4,223人。

而保險代理人公司7月登錄業務員人數較上月減少160人，來到7萬7,428人，較2023年底7萬8,000人，減少572人；經紀人公司登錄業務員較上月增加206人，達9萬0,992人，續創歷史新高，相較2023年底8萬9,330人，大增1,662人，也成為唯一正成長的通路；總計壽險業務員人數為37萬2,731人，較上月減少1,484人。

若以各壽險公司來觀察，7月僅有四家壽險業務員登錄維持單月正成長，南山人壽增加280人、新光人壽增加106人、安達人壽、台新人壽7月登錄業務員人數皆呈現增加。而在六大壽險中，國泰人壽業務員人數較上月大減1,285人、富邦人壽減少188人、凱基人壽減少137人、台灣人壽亦減少131人。

針對保經公司業務員人數不斷增加，保經高層指出，受惠於保經通路業務成長，加上有別於傳統單一保險公司的業務員，保經業務員具有更加充足的保險商品資源，符合現代人生活需多元化保障及事事要求效率等需求，業務員的自由度更高，加入保經的業務員也日漸年輕化，看好保經業務員人數持續成長。