建商掀資金恐慌「逆向擠兌」 房貸戶資金恐更受排擠

面對央行總量管制和銀行法第72條之2的夾擊，銀行原本就已焦頭爛額，現在更雪上加霜。據指出，由於建商擔心在政府降溫房市的政策之下，可運用資金再被主管機關要求銀行限縮，因此近一個月來因為這種恐慌效應，使建商也掀起銀行的資金動撥潮，恐將使房貸戶資金更受排擠。

金融圈把建商急從銀行提領資金形容已形同「逆向擠兌」，一家主掌不動產業務的大型國銀高層形容，現在銀行的處境形同「蠟燭兩頭燒」，民眾辦房貸要排隊，引發不少客訴，建商又擔心以後向銀行借不到錢，搶著要把銀行「已准而未動用」的額度提出來，使銀行面臨銀行法第72條之2限縮的壓力更大。

所謂的「已准而未動用」，是指銀行先前都會核准建商一定的周轉金額度，把這塊核准的額度先保留起來，建商隨時可動用，過去建商口袋滿滿，老神在在，不會急著用，但近一個多月來，隨著銀行不動產水位接近滿載、央行要求總量管制降水位等消息陸續傳出，在建商之間也風聲鶴唳，使建商趕快把周轉金提領出來。

大型行庫高層指出，不少建商提領出來之後，雖然錢仍放在存款部位，但仍造成銀行更大的壓力，高層進而說明，這是因為建商提領出來之後，等於新增了銀行的不動產放款，但根據72條之2 ，每筆存款只有30%的額度可用在放款，所以銀行將因此使不動產放款占比更高。

銀行主管私下坦言，後續房貸戶「求貸無門」的情況會更嚴重。儘管央行還有立委都出來，喊話要以首購族的房貸為優先，但是銀行認為在實務操作之下，首購族房貸仍難倖免。

此外，銀行業者也指出，2022年內政部所核發出來的建照，高達18萬674戶，不但刷新1995年以來的歷史紀錄，若以工期3年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，但是正好碰到銀行嚴重的限貸令，屆時恐怕使建商撥不出整批分戶房貸的問題更嚴重，導致出現交屋困難，目前已知，所有建商都在為分戶貸款額度向銀行搶破頭。